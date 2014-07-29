Восстановление рынка недвижимости начнется с торгового и жилого сегментов – эксперт

Киев. 29 июля. УНИАН. Восстановление рынка недвижимости Украины после нынешнего обвала начнется с наиболее востребованных среди населения сегментов торговой и жилой недвижимости.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский.

«Мы апеллируем к базовым потребностям человека в одежде, в питании, безопасности и месте проживания, поэтому, как показывает опыт всех рынков без исключения, конечно же, торговля, жилая недвижимость (будут восстанавливаться в первую очередь – УНИАН) и уже дальше локомотивом офисная, в конце - гостиничная», - сказал Оборский.

«То же самое касается жилья… Потенциал отложенного или спроса, который не удовлетворен – он очень большой. Поэтому мы за жильем и за торговой недвижимостью видим очень большие перспективы», - добавил он.

Однако эксперт отметил, что эти перспективы во многом будут зависеть от стабилизации политической и экономической ситуации.

По словам Оборского, на данный момент кризис в стране привел к снижению деловой активности в целом и рынка недвижимости в частности. Как следствие, в сегменте торговой недвижимости наблюдается замораживание проектов, падению товарооборотов ритейлеров, снижение арендных ставок и рост вакантности в торговых объектах.

В то же время, также присутствовавший на пресс-конференции старший аналитик департамента стратегического консалтинга UTG Константин Олейник отметил, что в сегменте жилой недвижимости нестабильность в Украине привела к существенному сокращению сделок, а девальвация гривни – к ценовым колебаниям на рынке. Так, за І полугодие средняя цена жилой недвижимости в Киеве в долларовом эквиваленте снизились на 2,9%, а в гривне – выросла на 43,1%.

Вместе с тем, в UTG прогнозируют, что при условии нормализации экономического и инвестиционного климата, следует ожидать возобновления девелоперской активности на рынке жилой недвижимости.

Как сообщал УНИАН, политическая и экономическая нестабильность в Украине привела к многократному сокращению количества сделок купли-продажи жилья. При этом, почти 50% девальвация гривни с учетом привязки рынка недвижимости к доллару, привела к росту цен на рынке в гривневом эквиваленте. В то же время, сегменты коммерческой недвижимости также существенно подвергаются негативным последствиям кризиса в стране. В частности, в сегментах торговой и офисной недвижимости наблюдается существенной рост вакантности и снижение арендных ставок. При этом девелоперы переносят сроки ввода в эксплуатацию новых объектов недвижимости в ожидании лучших времен.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров. Наиболее известные среди них: ТРЦ Ocean Plaza, «Пирамида» и «Комод» (все - Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG набирает арендаторов для объектов суммарной арендной площадью более 500 тыс. кв. м. Компания также управляет рядом торговых центров в Украине и р