Падение заполняемости все чаще вынуждает столичных отельеров закрывать гостиницы - эксперт

Киев. 29 июля. УНИАН. Существенное падение заполняемости гостиниц в Киеве все чаще вынуждает столичных отельеров временно закрывать гостиницы полностью или частично.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший аналитик департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

«На фоне роста конкуренции и падения заполняемости до исторического минимума, это заставляет отельеров прибегать к вынужденным мерам – к вынужденному закрытию, временному закрытию на ремонт или реконструкцию, или частичному закрытию нескольких этажей», - сказал Олейник.

По его словам, заполняемость гостиниц Киева в І полугодии отметилась антирекордом – с конца прошлого года по июль заполняемость снизилась на 15%.

«Коэффициент заполняемости, по данным отельеров, составляет 34,9%. Падение составило порядка 15% относительно конца 2013 года. При этом, падение доходности составило 25% и на конец первого полугодия составляет менее 700 грн за номер», - отметил эксперт.

Он пояснил, что падение заполняемости в первую очередь связано с нестабильной политической и экономической ситуацией в стране. Вследствие этого, в Украине наблюдается существенное снижение количества иностранных и внутренних туристов. Кроме того, снижение заполняемости было ускорено падением деловой активности и закрытием иностранных компаний в Украине.

Вместе с тем, по мнению Олейника, негативные тенденции на рынке гостиничной недвижимости Киева могут привести к переносу сроков открытия ряда отелей, заявленных к вводу в эксплуатацию в 2014-2016 годах.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Colliers International, экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей. Так, в І квартале 2014 года заполняемость гостиниц в центре Киева упала в 2,5 раза – до 20%. При этом эксперты отмечали, что столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров. Наиболее известные среди них: ТРЦ Ocean Plaza, «Пирамида» и «Комод» (все - Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG набирает арендаторов для объектов суммарной арендной площадью более 500 тыс. кв. м. Компания также управляет рядом торговых центров в Украине и регионах страны