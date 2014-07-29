Средняя стоимость размещения в отелях Киева в І полугодии выросла на 6% - эксперт

Киев. 29 июля. УНИАН. Средневзвешенная стоимость размещения в отелях Киева в январе-июне 2014 года выросла на 6%, а в пятизвездочных гостиницах – на 40% вследствие нестабильности в стране и существенной девальвации курса национальной валюты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший аналитик департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

«Средневзвешенное увеличение стоимости составило 6% по результатам первого полугодия… А в пятизвездочных выросло практически на 40%. Это связано с изменением курса евро, в котором номинированы цены у гостиничных операторов международных сетей», - сказал Олейник.

По его словам, девальвация гривни меньше отразилась на стоимости проживания в отелях класса 4 звезды, а цены в гостиницах класса 3 звезды по результатам І полугодия даже немного снизились.

«Стоимость размещения по результату первого полугодия несколько выросла и составила для гостиниц 5 звезд – 4,5 тыс. грн, 4 звезды – 1,6 тыс. грн, а для гостиниц 3 звезды - сократилась и составила 745 грн», - отметил Олейник.

Как сообщал УНИАН, по данным UTG, заполняемость гостиниц Киева в І полугодии отметилась антирекордом – с конца прошлого года по июль 2014 года заполняемость снизилась с 50% до 34,9%. Ранее эксперты отмечали, что прайсовые и реальные цены в столичных гостиницах существенно отличаются, так как отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров. Наиболее известные среди них: ТРЦ Ocean Plaza, «Пирамида» и «Комод» (все - Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков) и Global.UA (Житомир).

UTG набирает арендаторов для объектов суммарной арендной площадью более 500 тыс. кв. м. Компания также управляет рядом торговых центров в Украине и регионах стр