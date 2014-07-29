Киев. 29 июля. УНИАН. Украинская адвокатура и Минюст достигли взаимопонимания относительно содержания необходимых изменений в законодательстве об адвокатуре и адвокатской деятельности

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий.

"Проект планирует осуществить ряд улучшений в сфере безопасности адвоката, предлагается, в том числе, предоставить право адвокатам использовать и применять специальные средства защиты... Речь не идет, конечно, об огнестрельном оружии, по крайней мере, после широкого обсуждения мы пришли к согласию, что специальные средства для отстрела резиновых пуль адвокатам необходимы", - отметил Гвоздий.

Он подчеркнул, что в целом адвокаты нуждаются в гарантиях безопасности своей деятельности. "Гарантии профессиональной деятельности, они записаны в законе, они есть, но они лишь декларативные, нет в законодательстве механизма их фактической реализации", - отметил Гвоздий.

Он акцентировал внимание на необходимости внесения изменений в ряд профильных нормативных актов, которые бы позволили адвокатам осуществлять свою адвокатскую деятельность, имея гарантии своей безопасности.

"Для того чтобы мы могли защищать эффективно людей и себя, нам необходимы инструменты, а не только иметь возможность присутствовать в зале суда", - заявил Гвоздий

Также Гвоздий подчеркнул, что очень важно расширить права адвокатов, предоставить им возможность получать информацию, в первую очередь от органов государственной власти, изменить процедуру получения полномочий адвоката на ведение дела (получение ордера вместо заключения договора), более четко выписать понятие адвокатской тайны, не позволять арест адвоката и пр.

Заместитель министра юстиции Украины Игорь Алексеев на пресс-конференции отметил, что эксперты разработали действительно качественный документ, и в ближайшее время он будет поддержан Кабмином и вынесен на рассмотрение парламента. При этом перед внесением на рассмотрение ВР Минюст планирует получить экспертное заключение международных инстанций, в том числе Венецианской комиссии.

Он подчеркнул, что нужны не точечные изменения, а важно максимально наполнить содержанием документ. В частности, усилить права адвоката, «но мы должны в первую очередь говорить, что, наделяя адвокатов определенным объемом прав и полномочий, мы нацелены на то, чтобы, реализуя эти права, адвокат мог выполнить свою основную задачу – обеспечить представительство в суде, обеспечить защиту интересов». При этом, по его словам, важно обеспечить принцип состязательности сторон.

Видеозапись пресс-конференции:

http://www.unian.net/multimedia/video/1150-minyust-i-assotsiatsiya-advokatov-vyirabotali-pozitsiyu-po-sovershenstvovaniyu-zakonodatelstva-ob-advokature.html

Фото новости с пресс-конференции:

http://photo.unian.net/rus/themes/50035