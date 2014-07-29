Переподчинение природоохранных ведомств облгосадминистрациям увеличило случаи незаконной деятельности на заповедных объектах – эксперты

Киев. 29 июля. УНИАН. Переподчинение природоохранных ведомств областным государственным администрациям вследствие неграмотной административной реформы в природооохранной отрасли привело к увеличению случаев незаконной деятельности на заповедных объектах Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк.

По его словам, после внедрения админреформы природоохранной отрасли, которая завершилась в мае прошлого года, была прекращена деятельность областных подразделений при Министерстве экологии и природных ресурсов и вместо них в областях были образованы департаменты экологии природных ресурсов при обладминистрациях.

«Если раньше в каждой области был орган при Минприроды, который мешал местным чиновникам дерибанить природные ресурсы, то сегодня в каждой области есть карманное подразделение обладминистрации, которое по прихоти чиновника может согласовывать что угодно», - сказал Василюк.

«И кое-кто из них согласовывает охоту, отвод участков в заповедных объектах, сжигание сухой растительности и другие вещи, которые вообще незаконны», - добавил эксперт.

По его словам, с одной стороны, это всего лишь смена вывески, а с другой – каждая область разработала свои положения, которые выгодны конкретному чиновнику. При этом большинство положений были подготовлены неграмотно.

При этом Василюк подчеркнул, что действующий Закон Украины «О природно-заповедном фонде» гласит: заповедными объектами занимаются областные органы при Минприроды. Однако, отметил эксперт, их уже больше года не существует.

«Таким образом, в Украине последний год законно заниматься заповедными объектами, а это 6% площади Украины, не может никто», - сказал Василюк.

По его словам, есть еще масса недостатков админреформы, одним из которых является то, что теперь некому выдавать разрешения на выброс промышленных отходов предприятий. Соответственно, не имея разрешений, ни одно предприятие не может вывести свои отходы на полигон законно, а будет это делать в местах, которые для этого не предназначены.

В свою очередь, активистка Международной благотворительной организации «Экология – Право – Человек» Екатерина Норенко сообщила, что из-за неудачной админреформы почти 8 тысячами заповедных объектов теперь занимается только несколько работников Минэкологии, которые не могут справляться с таким объемом работ.

По ее словам, в управлениях министерства хранились ценные карты, планы и документы, которые устанавливали границы и природоохранные объекты заповедных территорий. Однако некоторые из них вследствие админреформы были утеряны, что позволяет вести на заповедных территориях незаконную деятельность или проводить самовольные застройки.

Также присутствовавший на пресс-конференции представитель Дружины охраны природы «Зеленое будущее» Петр Тестов отметил, что админреформа готовилась очень непрофессионально и экологи предупреждали об этом чиновников, но они не обращали внимания на такие замечания.

«Мы об этом предупреждали еще на этапе, когда этот закон подавался в Верховную Раду, но к нашим предложениям никто не прислушивался», - сказал Тестов.

Справка УНИАН. 16 октября 2012 года парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне). В соответствии с этим законом Кабмин отменил природозаповедные ведомства при Министерстве природы, создав при этом условия для появления похожих ведомств при облгосадминистрациях.