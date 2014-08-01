Общественные организации просят президента изменить подходы и обеспечить общественный контроль за призывом в ряды ВСУ

Киев. 1 августа. УНИАН. Общественные организации просят президента Украины Петра Порошенко изменить подходы и обеспечить общественный контроль за призывом в ряды вооруженных Сил Украины.

На пресс-конференции в УНИАН президент ГО "Будущее Родины" Елена Пономарева сообщила, что сегодня общественные активисты передали в Администрацию президента свои требования и предложения, которые были наработаны в ходе совместной конференции «Защитим семьи военнослужащих», инициированной Областным фондом «Солдатские матери, - за новую армию», ГО «Будущее Родины», ГО «Всеукраинский фонд «Надежда армии» и общественным объединением «Бок о бок ради будущего», проходившей 30 июля во Львове.

Пономарева сообщила, что в ходе конференции, в частности, подчеркивалась небходимость организовать систему общественного контроля за надлежащим исполнением должностных обязанностей военными комиссарами, работниками военкоматов и медицинских комиссий, а также руководителями частей, которые будут отправляться в зону АТО или выполняют задачи по обеспечению военнослужащих.

Кроме того, подчеркивалась необходимость установления реальных сроков боевой подготовки. Пономарева подчеркнула, что, по мнению представителей общественных организаций, 45 дней для подготовки призывников недостаточно. По ее словам, для новобранцев такой срок не может быть меньше полгода, а для граждан, которые уже проходили военную службу, – не менее трех месяцев.

«Если такие сроки не отвечают запланированным темпам мобилизации, то решить это можно за счет быстрого призыва профессионалов – части сотрудников милиции, ГАИ, ГСО, СБУ, налоговой полиции, военкоматов, аппарата Минобороны и СНБО», - заметила она.

Общественный активист отметила, что должны быть введены и индивидуальные подходы к призыву. Она привела пример, что недавно под призыв попал мужчина, у которого двое детей, младшему из которых только два месяца, а помочь его жене не сможет никто.

Пономарева также подчеркнула важность внесения изменений в законодательство о статусе военнопленных, которые сегодня находятся в плену и считаются «дезертирами». По ее словам, нынешняя ситуация недопустима.

Кроме того, Пономарева заметила, что необходимо решить проблему с мобильными телефонами военнослужащих, находящимися в зоне АТО, поскольку благодаря их сигналам террористы устанавливают местонахождение украинских военных и наносят удары. Пономарева отметила, что нужно закупать специальное оборудование, чтобы сделать невозможной такую ситуацию в будущем.

Кроме того, по мнению представителей общественности, необходимо изменить подходы к денежному обеспечению и страхованию тех, кого направляют в зону АТО.

Так, Пономарева заметила, что должна быть определена минимальная сумма выплат военнослужащим, которых отправляют в зону АТО, в размере 10 тыс. грн в месяц после всех возмещений. Если его зарплата превышала эту сумму – выплаты должны быть на уровне такой зарплаты. По ее словам, также нужно четко определить единовременные и ежемесячные денежные компенсации в случае ранения, в зависимости от степени его тяжести; а также в случае потери трудоспособности или гибели военнослужащего. Государство должно выдавать военным соответствующие именные страховые полисы со страховыми выплатами, прибавила эксперт.

Адвокат из "Адвокатского бюро Огийчука» Олег Огийчук отметил, что с каждым гражданином, которого призывают в ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии, МВД или пограничной службы, а тем более - в зону АТО, должен быть заключен договор.

Адвокат представил разработанный им проект договора. В проекте предлагается определить порядок подготовки призывников и максимальный срок пребывания в зоне боевых действий, графики ротации военнослужащих, которые МОУ или МВД обязываются соблюдать. За выполнением этого договора должны следить указанные выше общественные комиссии и органы прокуратуры. Огнийчук заметил, что в договоре определяется также вопрос оплаты для военнослужащих и предоставления им необходимого комплекта защиты.

В пресс-релизе также сказано, что необходимо усилить уголовную ответственность за коррупционные действия и нарушения действующего законодательства со стороны сотрудников военкоматов, чиновников МОУ, руководителей воинских частей и частей обеспечения, изменив и дополнив соответствующие статьи Уголовного кодекса. Общественные организации требуют провести расследование фактов фальсификаций, связанных с подменой места дислокации частей, установкой ошибочного диагноза в случае ранения и других фактов.

От Генеральной прокуратуры участники конференции требуют строгой проверки всех фактов коррупции или использования служебного положения и наказания виновных.

Также активисты требуют расследования всех фактов и обстоятельств ранения или гибели военнослужащих; принятия соответствующих мер в случае выявления фактов гибели солдат из-за халатности или непрофессионализма их командиров или должностных лиц Минобороны.

Кроме того, общественные организации требуют расследовать факты коррупции в центральных органах власти (Кабинете министров, Министерстве обороны, Министерстве финансов) и частях обеспечения. «Необходимо проверять и судить продажных чиновников и бизнесменов, которые завышают цены, делают фиктивные поставки и наживаются на армии, по законам военного времени, изменив и дополнив соответствующие статьи Уголовного кодекса», - заявили представители общественности.

Также общественные организации просят как можно быстрее внести изменения в приказ Министерства обороны Украины № 45 от 31.02.2006 года «О мерах по исполнению постановления Кабинета Министров Украины от 28.10. 2004 № 1444, а именно в норму №23, касающуюся военного снаряжения. То есть прибавить в перечень: каску кевларовую, бронежилет соответствующего класса, тепловизор или прибор ночного виденья, наколенники, налокотники, тактические очки, ночной прицел, спальный мешок и каремат, жилет разгрузочный, плащ-палатку от дождя, тактические перчатки.