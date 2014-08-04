В Крыму убивается свобода слова и оказывается давление на УПЦ КП - правозащитники

Киев. 4 августа. УНИАН. Правозащитники констатируют, что в Крыму убивается свобода слова и оказывается давление на Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

На пресс-конференции в УНИАН представителей Крымской полевой миссии по правам человека заместитель председателя миссии, руководитель центра гражданского просветительства «Альменда» Ольга Скрипник (Украина) напомнила, что на полуострове сложилась непростая ситуация со свободой слова. "Ситуация, которая сейчас сложилась с «Черноморской телерадиокомпанией», подтверждает то, что в Крыму сегодня предпринимаются все необходимые действия для того, чтобы устранить свободу слова и создать только подконтрольные СМИ", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что у Центра журналистских расследований в Крыму было изъято имущество, соответственно, работа центра заблокирована.

По словам председателя Крымской полевой миссии по правам человека Андрея Юрова (Россия), УПЦ КП в Крыму чувствует постоянное давление. Правозащитник привел примеры морального давления, проведения пикетов и митингов возле штаб-квартиры архиепископа УПЦ Киевского патриархата Климента, а также сообщил о проблемах с перезаключением договоров аренды для большей части церквей. "Несколько священников по разным причинам, в том числе по причине морального давления, вынуждены были покинуть территорию Крыма", - сказал Юров.

*** Крымская полевая миссия – совместная инициатива российских и украинских правозащитных организаций, которая начала работу на полуострове с 5 марта 2014 года.

1 августа сайт «Крым. Реалии» со ссылкой на юриста «Черноморской телерадиокомпании» Андрея Беспоясного сообщил, что в Симферополе российская Федеральная служба судебных приставов проводит на этом оппозиционном телеканале арест имущества, выдворив весь коллектив на улицу. По его словам, в тот день в здание пришли люди в форме с решением Хозяйственного суда Крыма об обеспечении иска Крымского радиотелевизионного передаточного центра об аресте движимого и недвижимого имущества ТРК, в частности передатчиков. Адвокат считает, что обстоятельства, на основании которых РТПЦ выдвигал свои требования, абсолютно надуманные и основаны на предположениях. Это подтверждает тот факт, что суд трижды отказывался удовлетворять эти требования – ходатайство о наложении ареста на имущество телекомпании.

Как сообщил рупор самопровозглашенной власти сайт «Крыминформ» со ссылкой на руководителя государственного унитарного предприятия РК «Крымсвязь» Сергея Доценко, суд арестовал имущество из-за долгов за предоставленные услуги. Речь идет почти о 4 млн. рублей, которые «Черноморка» накопила блоками за 3 года, сказал он, отметив, что телекомпания может рассчитаться с долгами и вернуть имущество, иначе все арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга.