Представители Европейской экономической палаты в Украине, Института эволюционной экономики и ведущие экономисты страны призывают украинские власти к безотлагательному проведению реформ

Киев. 6 августа. УНИАН. Ведущие экономисты Украины призывают власти страны обратить внимание на острые проблемы в экономике и принять безотлагательные меры для их решения.

Об этом заявили представители Европейской экономической палаты в Украине, Института эволюционной экономики и ведущие экономисты страны на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы призываем органы власти и президента обратить внимание на то, что в стране есть проблемы. И новая власть не решает эти проблемы, не слышно даже риторики», - сказал директор Института эволюционной экономики Игорь Макаренко. Он подчеркнул, что высказывает коллективное мнение экспертов, сформулированное в ходе проведения круглых столов на тему преодоления экономического кризиса в Украине. «Есть проблемы, которые не дискутируются, происходят только пиар-акции. Мы обращаем внимание на эти проблемы и предлагаем их решение. Проблем много, проблемы кричащие», - добавил он.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Европейской экономической палаты в Украине Елена Григорская отметила, что европейские партнеры готовы оказать поддержку Украине, но пока не видят ответной реакции нашей страны. «Страна взяла четкий курс на евроинтеграцию, но есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Европейское сообщество нас поддерживает, но не знает, будем ли мы проводить реформы», - сказал она.

Присутствующие на пресс-конференции эксперты обозначили основной круг проблем и механизмы их решения. В частности, управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман подчеркнул, что Украина «скатывалась» в нынешнее состояние все последние 20 лет, и именно проблемы в экономике спровоцировали социально-экономическое напряжение в стране. «Если в ближайшие недели не начнутся экономические реформы, то это приведет к росту безработицы до 20-30%, коллапсу в бизнесе, и зима будет не просто холодной, но и голодной. Кто от этого выиграет? Путин очень обрадуется», - сказал он. В качестве иллюстрации эксперт привел пример банковской системы и оценил качество поддержки ликвидности банков как «преступное бездействие». «У нас Национальный банк самоустранился не только от контроля банковской системы, но и от поддержки ее ликвидности», - добавил он.

Руководитель информационно-аналитического центра Forex Club в Украине Николай Ивченко пояснил, что необходим комплексный подход, включая направления информационной политики, повышение конкурентоспособности и поиск новых рынков сбыта для украинской продукции, а также повышение уровня образования. «Идет сокращение глобального спроса, и это будет продолжать оказывать давление на гривню, и в этих условиях не исключена дальнейшая умеренная девальвация», - предупредил эксперт.

Украинский философ Сергей Дацюк напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и подчеркнул, что «мобилизация» общества для ответной реакции пока не состоялась. Он пояснил, что помимо вооруженного противостояния идет «война» экономическая и информационная, при этом экономическая и информационная стратегия у властей отсутствует. «Война требует радикальных шагов. Если до этого времени мы могли проводить реформы постепенно, то теперь это вопрос 2-3 месяцев», - сказал он.

Директор департамента международного сотрудничества Европейской экономической палаты Иван Бунтов подытожил, что внешние партнеры и инвесторы хотят встречных усилий украинских властей. В том числе, по его словам, это прогнозируемый внешнеполитический вектор, стабилизация ситуации внутри страны, последовательность во внедрении экономических новаций, защита инвестиций, устранение коррупции и «лоббизма» интересов узкого круга лиц. «Мы уже запаздываем на евроинтеграционном пути, совместной работы государственных органов и предприятий не наблюдается, и самостоятельно бизнес, без помощи сверху, с этой проблемой не справится», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко создал Национальный совет реформ для обеспечения внедрения единой государственной политики Украине в этой сфере.

Совет будет работать как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в стране единой государственной политики реформ и их реализации.

Основной задачей совета будет внесение предложений по осуществлению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта и содействие их внедрению, а основной задачей его исполнительного комитета будет подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

Председателем Национального совета реформ является президент Украины; в состав Национального совета реформ входят: председатель Верховной Рады (по согласию), премьер-министр и другие члены Кабинета министров, которые возглавляют министерства, - по согласованию с премьер-министром, а также по согласию: председатель Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя общественных объединений, представитель совещательного совета реформ.

6 августа Порошенко предложил общественным объединениям предоставить до 11 августа официальные предложения о включении представителей в персональный состав Нацсовета реформ.