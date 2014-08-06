Киев. 6 августа. УНИАН. При фонде Рината Ахметова создан гуманитарный штаб помощи жителям Донбасса, который помогает в эвакуации людей из зоны боевых действий, размещении их в местах временного проживания и доставке гуманитарной помощи: продуктов, воды, лекарств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ Наталия Емченко.

«Все мы с первого дня вооруженного конфликта помогали. Фонд провел огромную работу», - сказала она и добавила, что уровень заданий растет ежедневно.

«В одиночку, к сожалению, сделать больше, чем мы делаем сейчас, уже нельзя, но нужно. Поэтому мы приняли решение, Ахметов принял решение о том, мы создаем гуманитарный штаб. В сущности, это продолжение того, что мы делали последние 2-3 месяца», - сказала Емченко.

Решение о создании штаба было принято Ахметовым для объединения ресурсов фонда и всех бизнесов группы СКМ, а также футбольного клуба «Шахтер» с целью предоставления максимальной помощи всем пострадавшим в результате военных действий жителям Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, директор фонда Анатолий Заболотный сообщил, что, начиная с 23 мая, фонд эвакуировал из городов Донбасса 10 тысяч 786 человек, в частности 5 тысяч 343 ребенка. «Вместе фонд и бизнес-группы СКМ эвакуировали, вывезли из зоны боевых действий около 18 тысяч человек», - сказал он и добавил, что, опираясь на данные ООН, это около 15% переселенцев, выехавших из зоны боевых действий, и не менее 30% тех, кому нужна была помощь в эвакуации.

Кроме того, фонд разместил и взял на свое содержание более 5,5 тысячи человек, более 20 тысяч получили гуманитарную помощь.

По словам Заболотного, эвакуация началась с детских домов семейного типа. «Наш фокус – это женщины с детьми, инвалиды, пожилые люди», - добавил он.

Директор фонда отметил, что сегодня количество эвакуированных увеличится, ведь 8 автобусов отправлено в Торез. «Эта работа стала возможной благодаря объединению усилий большого количества людей: это волонтеры, люди на местах, социальные службы, сотрудничество с областной властью», - сказал он.

Координатор гуманитарного штаба, главный редактор газеты «Донецкие новости» Римма Филь сообщила, что в некоторых городах оказывается помощь по доставке воды и хлеба. «Все выходные из Шахтерска фонд и его партнеры вывозили людей. Обстрел был настолько плотным, что люди ожидали автобус в подвалах и бомбоубежищах. И когда автобус подходил, люди перебежками из бомбоубежищ забегали в автобусы и уезжали», - сказала она.

Филь отметила, что автобусы с людьми обстреливаются, а эвакуация становится настоящим подвигом, ведь «это факт, что некоторые волонтеры и исчезают, их убивают».

Гуманитарный штаб работает по четырем основным направлениям: организация эвакуации людей из зоны боевых действий, прежде всего – сирот, многодетных матерей с несовершеннолетними детыми, инвалидов и тяжелобольных, пенсионеров; доставка гуманитарной помощи в зону боевых действий: продукты, вода, лекарства, средства гигиены и тому подобное; размещение переселенцев на базах, в санаториях и лагерях вне зоны боевых действий (прежде всего, речь идет о тех категориях лиц, которых будут эвакуировать первыми. В местах компактного проживания переселенцев им также оказывается гуманитарная помощь); адресная помощь детям, которые потеряли родителей в зоне боевых действий.

Руководителем штаба является директор по персоналу и социальному развитию ПАО «Краснодонуголь» Александр Пимкин. Территориально штаб расположен в Мариуполе.

Планируется, что с 11 августа в штабе заработает единый многоканальный телефон, номер которого будет обнародован дополнительно.