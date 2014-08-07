Интернет ассоциация Украины считает безосновательной просьбу СБУ заблокировать ряд сайтов

Киев. 7 августа. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) считает безосновательным обращение Службы безопасности Украины с просьбой заблокировать ряд интернет-ресурсов, на которых якобы распространяется информация с пропагандой пророссийской позиции и поддержкой действий террористов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления ИнАУ Татьяна Попова.

«Мы не можем уподобляться тому, чем сегодня занимаются в России (блокирование интернет-ресурсов без решения суда - УНИАН). Мы не можем приветствовать требование блокировки ресурсов без законных на то оснований», - сказала она.

При этом Попова отметила, что ИнАУ поддерживает инициативу СБУ по обеспечению информационной безопасности в интернете, однако вместо того, чтобы блокировать сайты «без суда и следствия», Служба безопасности должна разобраться в этом вопросе, открыть уголовное производство по каждому из сайтов и уже по решению суда закрывать какой-либо интернет-ресурс.

«Этот процесс (получение решения суда и блокировка сайта - УНИАН) занимает около 3 часов», - сообщил присутствующий на пресс-конференции член ИнАУ Александр Ольшанский.

Вместе с тем он отметил, что в списке сайтов, которые необходимо было бы запретить по просьбе СБУ, только 15% из около 60 сайтов содержат информацию с явно запрещенной законом информацией.

«Информация, которая противоречит закону, касается только 15% сайтов из того списка, который мы получили», - сказал Ольшанский.

Он также предположил, что блокировка сайтов без судебных решений является очередным способом регулирования интернета в Украине.

«Это не новая схема. Выбирается какой-то повод, который откровенно противен подавляющему большинству людей. Дальше берется список ресурсов. В этот список ресурсов «замешиваются» как действительно сепаратистские сайты, так и совершенно обычные ресурсы, которые кому-то не нравятся», - отметил член ИнАУ.

Присутствующая на пресс-конференции главный юрисконсульт Национального союза журналистов Украины Татьяна Котюжинская подчеркнула, что перед тем как запрещать какие-то интернет-ресурсы, необходимо четко определить понятие пропаганды терроризма.

«Произвольно утверждать, что в этом контенте есть нарушение законодательства, нельзя. Нужно определиться по терминам ... Любое содействие терроризму, безусловно, является одной из частей террористической деятельности. Но что можно считать «пропагандой терроризма»? Этого термина законодательство не содержит», - сказала она.

В конце пресс-конференции председатель и члены ИнАУ заявили о готовности собрать круглый стол с представителями СБУ для скорейшего решения вопроса с блокированием интернет-ресурсов, содержащих явную угрозу информационной безопасности Украины и пропагандирующих терроризм в стране.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обратилась в ИнАУ с просьбой ограничить доступ к ряду сайтов (около 60 ресурсов), которые согласно выводам Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали пропагандируют пророссийскую позицию и поддерживают действия террористов на востоке Украины.

Справка УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 150 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.