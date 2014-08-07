Уже на следующей неделе Верховная Рада должна принять решение по новому составу ЦИК - эксперт

Киев. 7 августа. УНИАН. Уже на следующей неделе Верховная Рада должна принять решение относительно нового состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, сегодня существует большая проблема, поскольку 1 июня завершились полномочия 12 из 15 членов ЦИК.

Как сказал Черненко, сегодня используется норма закона о том, что власть является непрерывной, и эти члены ЦИК имеют полномочия, пока новая комиссия не примет присягу. «Но мы понимаем, что все это не может продолжаться вечно», - подчеркнул Черненко.

По его словам, в повестке дня заседание ВР этот вопрос уже стоял, но народные депутаты отказались его рассматривать.

Как заметил председатель КИУ, необходимо, чтобы парламент на следующей неделе (12-15 августа - УНИАН) внес этот вопрос в повестку дня, потому что в случае организации парламентских выборов при полулегитимном составе ЦИК может возникнуть вопрос легитимности самих выборов.

В свою очередь, представитель Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила: «В действительности получается так, что нет политического компромисса между парламентскими фракциями и частично внефракционными депутатами, ввиду того, что каждый перед парламентскими выборами хочет получить достаточную квоту для реализации своих замыслов во время избирательной кампании».

Айвазовская отметила, что сейчас нет оснований для того, чтобы продлевать срок полномочий тех членов ЦИК, полномочия которых уже истекли.

По ее словам, Верховная Рада до официального старта избирательной кампании должна рассмотреть новый состав ЦИК. «Понятно, что часть членов ЦИК останутся та же», - добавила она.

По убеждению Айвазовской, в состав ЦИК будут избраны люди, которые ориентируются в избирательном законодательстве, и потому «это не подорвет проведение избирательного процесса».

Как сообщал УНИАН, еще в начале июня общественные организации призывали президента Украины Петра Порошенко внести в ВР представление о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и кандидатуры новых членов комиссии, а ВР - безотлагательно избрать новых членов ЦИК, поскольку 1 июня истёк семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК.