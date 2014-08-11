Гражданские активисты намерены пикетировать Кабмин и ВР с требованиями легализировать добычу янтаря в непромышленных объемах

Киев. 11 августа. УНИАН. Гражданские активисты завтра, 12 августа, намерены провести пикет возле Кабинета министров Украины и Верховной Рады с требованием остановки незаконной добычи янтаря в Ривненской области, которая в «крышуется» бандитами, а также с требованием введения правительством государственного контроля и регулирования добычи этого камня в непромышленных объемах, что будет приносить в бюджет дополнительные налоговые отчисления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава всеукраинского комитета «Наступ» Руслан Секела, отметив, что, борясь за право контролировать добычу янтаря, бандитские группировки устраивали между собой перестрелки, а схемы незаконной добычи камня неоднократно показывались в СМИ, однако эта проблема остается нерешенной.

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда незаконно выкапывается янтарь, а миллионы долларов не попадают в бюджет страны. На этом не зарабатывают местные органы власти и фактически мы финансируем криминал», - сказал он.

«Завтра из Ривненской области приедут представители областного совета, представители районов. Более 500 человек. Они будут пикетировать Верховную Раду и Кабинет министров с требованием принять закон о янтаре, который разделит промышленную добычу и непромышленную добычу», - добавил Секела.

По его словам, люди, которые хотят добывать янтарь в непромышленных объемах, сейчас вынуждены платить по 1 тыс. долл. за разрешение добывать этот камень, а также возможностью пользоваться водяной помпой, которых в Ривненской области насчитывается около 1,5 тыс. штук.

Как отметил Секела, за день можно добыть несколько килограмм янтаря, который на черном рынке проедется по цене от 5 до 9 тыс. долл. При этом весь украинский янтарь уже 10 лет реализуется через биржу в Польше - стране, которая более 10 лет его не добывает.

«Мы требуем, чтобы была создана украинская биржа, где бы все имели возможность продать янтарь и все инвесторы и покупатели из Китая, Польши, Германии могли приехать и купить янтарь в Украине и вывезти его законно, заплатив налоги, пошлины и другие платежи», - сказал Секела, отметив, что пока этого сделано не будет, бандиты и дальше будут незаконно получать доходы.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции представитель Клесовского поселкового совета Ривненской области Андрей Ведров, который сообщил, что люди из населенных пунктов, расположенных возле месторождений янтаря, хотят иметь возможность легально зарабатывать. По его словам, законодательное урегулирование добычи янтаря позволит создать новые рабочие места, снизит социальную напряженность среди людей и позволит местным властям получать дополнительное финансирование в виде налогов от легальной добычи янтаря для строительства дорог, ремонта школ и развития населенного пункта.

«Ми посчитали, что при нынешнем бюджете Украины, фактически до 3% годового бюджета могло финансироваться благодаря узакониванию этого вопроса» - подчеркнул Ведров.

Справка УНИАН. Украина обладает значительными запасами янтаря, который отличается от наиболее распространенного прибалтийского более разнообразной окраской и поэтому имеет более высокую ценность.

В Украине разведано три месторождения янтаря - два в Ривненской и одно в Волынской области – с суммарными запасами свыше 100 т. При этом прогнозные ресурсы янтаря на неразведанных площадях в районе этих месторождений оцениваются значительно выше.