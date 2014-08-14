ВНИМАНИЕ! Телефоны пресс-центра УНИАН и отдела по связям с общественностью изменены!

16:40, 14 августа 2014
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Обращаем Ваше внимание на изменение телефонных номеров пресс-центра Украинского Независимого Информационного Агентства Новостей (УНИАН)!

Городской номер: +38 044 498 07 64

Мобильные номера:    +38 067 334 86 00 (Ирина Головатенко),
                                      +38 067 334 86 01 (Татьяна Однолеток)
E-mail: presszal@unian.net

Пресс-центр УНИАН, по-прежнему, находится по адресу:

Украина,  01001, г. Киев, ул. Крещатик, 4

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