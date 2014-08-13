Киев. 13 августа. УНИАН. Эксперты ожидают ухудшения показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом в Украине в связи с перемещением населения из восточных регионов.

Как отметил председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний Владимир Курпита на пресс-конференции в УНИАН, именно в восточных регионах Украины самые высокие показатели по заболеваемости и распространению ВИЧ/СПИДа.

«Украина до сих пор остается в эпицентре эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы и Центральной Азии, несмотря на то, что у нас эпидемия стабилизирована, и Украина является примером координации усилий государственного сектора в этом направлении. Однако, ситуация тревожна в связи с военными действиями в стране, которые могут иметь негативные последствия на распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Мы ожидаем ухудшения ситуации уже в конце этого года, что может быть обусловлено процессами перемещения населения из восточных регионов», - сказал Курпита.

Он также проинформировал, что показатели распространенности ВИЧ-инфекции в Украине - 315 на 100 тысяч населения, а за 6 месяцев этого года зарегистрировано 10 759 случаев ВИЧ-инфекции, что на 0,9% выше, чем за такой же период прошлого года.

В то же время Курпита подчеркнул, что за последние 3 года в Украине наблюдается стойкая тенденция снижения показателей смертности из-за ВИЧ/СПИДа. «В прошлом году этот показатель уменьшился на 7%, такая же тенденция наблюдается и в этом году. За 6 месяцев 2014 г. он сократился на 6,8% (умерло 1673 больных, среди которых 2 детей)», - сказал Курпита.