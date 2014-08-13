В Украине заработала «горячая линия» для сообщений о разрушении памятников и вандализме

Киев. 13 августа. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз «Народная память» и Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при Кабинете Министров Украины открыли бесплатную «горячую линию» для сообщений о вандализме и разрушении памятников.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий при КМУ Ярослав Жилкин.

Так, звонить по телефону можно со стационарных аппаратов на номер 0-800-210-135 бесплатно в пределах Украины. Функционирует «горячая линия» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Как отметил Жилкин, случаи вандализма и надругательства над памятниками жертвам войны и политических репрессий стали встречаться в последнее время все чаще. В частности, становятся известны неединичные случаи, когда начинается строительство на местах братских захоронений времен Великой Отечественной войны, или на этих местах «какие-то люди активные начинают добычу полезных для себя каких-то вещей в местах захоронений».

При этом он подчеркнул, что в этих случаях очень важно иметь возможность обратной связи с местным населением, которое может своевременно сообщить на «горячую линию» о происходящем, чтобы остановить надругательство.

Кроме того, предусмотрено, что оператору на линии можно будет позвонить относительно сообщений или получения консультаций по вопросам: выявления неизвестных захоронений на приусадебных участках, производственных территориях, лесах, полях; поиска родных и близких, погибших во время войн или репрессий, и получить информацию о судьбе и увековечении памяти погибших; борьбы с мародерством и противозаконным оборотом предметов, изъятых с мест захоронений жертв войны и политрепрессий. Также будут собираться предложения относительно увековечения памяти тех или иных жертв войн и политрепрессий.

Жилкин отметил, что информация, поступающая на «горячую линию», сразу будет обрабатываться и передаваться для соответствующего реагирования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наладить двустороннюю связь с гражданами, реагировать на факты вандализма, получать информацию о выявлении захоронений или останков. По каждому из случаев будет проведена надлежащая проверка, приняты меры реагирования и оказана помощь людям», - заявил он.

Сотрудничество именно с Союзом «Народная память» Жилкин объяснил широкой сетью всеукраинского объединения поисковых организаций, которое давно работает по изучению данной тематики.

Видео с пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1411-lyudi-ne-znayut-kuda-obraschatsya-s-informatsiey-ob-obnarujennyih-neizvestnyih-zahoroneniyah.html

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50356