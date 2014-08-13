19 августа состоится официальное открытие Национальной Сорочинской ярмарки -2014

С 18 по 24 августа 2014 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области пройдет Национальная Сорочинская ярмарка.

Официальное открытие Ярмарки 19 августа в 11.00.

ООО «Сорочинская ярмарка» организует и проводит это мероприятие с 1999 года. Руководитель проекта «Сорочинская ярмарка», кавалер орденов княгини Ольги III и II степеней Светлана Свищева. Мероприятие с 1999 года всегда проводилось исключительно на коммерческой основе, без копейки из бюджетов всех уровней.

Нынешняя ярмарка будет проходить под лозунгом «Украина единая». Подготовка к нему уже вошла в завершающую стадию, все еще продолжают поступать заявки на участие от компаний, частных предпринимателей, мастеров народных промыслов, предприятий общественного питания и развлечений.

Всего уже подано более 900 заявок, что лишь на 15% меньше, чем в прошлом, мирного года.

Организаторы мероприятия осознают особый характер происходящих на Востоке Украины, поэтому значительно изменили культурную программу ярмарки, которая стала отвечать требованиям времени. Отменены ночные дискотеки и фейерверки. В вечерних концертах примут участие Дзидзьо, Павел Зибров, «Лисапетний батальон» и Наталья Гордиенко. Также, во время ярмарки, общественные организации будут собирать средства для помощи раненым или семьям погибших во время АТО.

Как отмечают представители ООО «Сорочинская ярмарка»: «Мы понимаем, что сегодня провести ярмарку на высоком уровне - это показать всем, в т.ч. и врагам, нашу стойкость, единство и стойкость. Это подтвердит наш высокий боевой дух, стремление к мирному, экономической жизни, стремление «торговать, а не воевать. К сожалению, мы имеем сегодня боевой фронт, и он на Востоке. А в центре, в Великих Сорочинцах, в августе будет фронт экономический, на котором мы будем побеждать своими достижениями в промышленности, в творчестве, и, наконец, в несокрушимости духа ».

Организаторы не жалеют ни времени, ни усилий для того, чтобы особо качественно и на высоком уровне подготовить нынешний ярмарка. Осознавая свою гражданскую ответственность, было принято решение об освобождении от оплаты за участие участников из Донецкой и Луганской областей, и о направлении большей части полученной прибыли на нужды армии.

Но, в течение последнего месяца, наряду с огромным объемом работы по подготовке ярмарки, организаторы вынуждены бороться с деструктивными силами в лице отдельных чиновников и депутатов разных уровней, которые прикладывают немало усилий для того, чтобы сорвать проведение ярмарки, а в конце концов и отобрать его.

Организаторы ярмарки Обратились к Президенту Украины, Правительству и всем неравнодушных украинцам, чтобы при их поддержке защитить один из символов Украины - Национальную Сорочинскую ярмарку от посягательств перекрашенных в демократию рейдеров, которые заблаговременно начали свою предвыборную агитацию на скандалах, используя при этом всемирно известный бренд и ни в чем не повинных людей.

Любовь к Национальной Сорочинской ярмарке всегда объединяла украинцев. В эти непростые времена, которые сейчас переживает наше государство, консолидирующая роль ярмарки очень важна. А его проведение имеет не только сплотить общество, но и показать всему миру несокрушимость украинского духа, страстное желание нашего народа жить в мире и согласии.

Приглашаем всех к участию в Национальной Сорочинской ярмарке - 2014!

Сорочинская ярмарка - территория мира, согласия и единения!

Контакты ООО «Сорочинская ярмарка»:

www.yarmarok.in.ua

armarok@rambler.ru

sorochinskiy@yarmarok.in.ua