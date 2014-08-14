Общественные активисты призвали украинские власти установить специальные тарифы на вывоз отсортированных отходов

Киев. 14 августа. УНИАН. Активисты призвали украинские власти установить специальные тарифы на вывоз отходов, которые бы стимулировали их сортировку и вторичную переработку.

Об это в ходе круглого стола в УНИАН, организованного инициативными киевлянами, заявила общественный активист Наталия Бурмистр.

«Отходы при правильном обращении могут превращаться в ресурсы. У нашей страны есть огромные зоны развития. В отличие от опыта зарубежных стран, где вторичной переработке подлежат от 10 до 30% отходов, в нашей стране от 1 до 3%», - заявила Бурмистр.

«Я считаю большим упущением отсутствие тарифа на вывоз сортированных отходов», - добавила она.

По ее словам, за последние годы все деньги, которые платят простые граждане за вывоз мусора, пропадают через разные коррупционные схемы, в то время как система мусоропереработки и утилизации не демонстрирует никакого прогресса.

Она отметила, что главным рабочим инструментом для изменения ситуации может стать контроль общественности над этой сферой.

«Решить проблему может только жесткий контроль общественности за всеми участниками этого процесса. Таким образом, мы избежим тех ситуаций, когда деньги, уплаченные гражданами, куда-то пропадают, а результата нет», - подчеркнула Бурмистр.

В то же время, присутствовавший на круглом столе начальник Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Баринов отметил, что министерство предлагает передать обязанности по утилизации и вторичной переработке отходов местным органам самоуправления.

«Был предложен законопроект, по которому все производители оплачивают сумму для дальнейшей организации системы сбора утилизации и переработки отходов упаковки. Потом эти средства направляются в органы местного самоуправления», - заявил Баринов.

Законопроект предусматривает, что местный орган объявляет конкурс и либо перевозчик, либо любое другое предприятие, работающее в сфере вторсырья, выполняет работу по утилизации и переработке отсортированных гражданами отходов. Население финансовую нагрузку при этом не несет, поскольку за переработку вторсырья будет платить производитель этой упаковки либо импортер.

«То есть, если граждане не сортируют отходы, они оплачивают весь объем, если они отсортировали – то за отсортированные отходы они не платят. Тариф остается такой же, но объем меньше», - отметил Баринов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая представители 20 бизнес-ассоциаций призвали Кабинет министров ликвидировать государственную монополию на утилизацию отходов упаковки.

В Украине на сегодняшний день показатель утилизации упаковки не превышает 4%, в то время как действующая в ЕС система расширенной ответственности производителя обеспечивает утилизацию до 60% таких отходов.

10 июля в Верховной Раде был опубликован текст законопроекта, предусматривающий обязательство производителей самостоятельно утилизировать и перерабатывать отходы упаковки, а также стимулировать использование вторичного сырья в перерабатывающей промышленности.

Справка УНИАН. Единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов является государственное предприятие «Укрэкоресурсы», созданное в 2001 году.

В структуру госпредприятия по состоянию на конец 2012 года входили 26 представительств в Украине, три комплекса по переработке отходов, информационно-аналитический и санитарно-медицинский центр. В 2012 году предприятие получило доходы в размере 120 млн грн.