Правозащитники просят Порошенко ветировать ряд принятых на этой неделе законов, которые нарушают права человека
Киев. 15 августа. УНИАН. Правозащитники просят президента Украины Петра Порошенко ветировать ряд законов, принятых парламентом на этой неделе, поскольку они нарушают права человека.
Об этом правозащитники заявили на пресс-конференции в УНИАН.
Представитель Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида раскритиковал принятые Верховной Радой законы о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особого режима досудебного расследования в условиях военного, чрезвычайного положения и в районе проведения АТО, а также закон об изменениях в закон о борьбе с терроризмом.
По словам Куйбиды, норма, которая дает право в зоне АТО задерживать граждан сроком до 30 суток без санкции суда, нарушает основополагающие права человека. Также, сказал он, не согласуется с правами человека норма, которая предоставляет право прокурору принимать решение о задержании человека. Как сказал Куйбида, такое решение может принимать только судья, а не представитель правоохранительного органа, каковым является прокурор.
Кроме того, эксперт отметил, что норма о превентивном задержании, без предъявления обвинения, противоречит Конституции Украины.
По убеждению Куйбиды, необходимо действовать другим образом, а именно - в зоне АТО, где местные суды не могут осуществлять полномочий по объективным причинам, можно было бы изменить подсудность дел, чтобы их рассматривали судьи в других районах, где украинская власть контролирует ситуацию.
Он выразил надежду, что президент ветирует эти законопроекты и внесет свои предложения в них.
В свою очередь, представительница Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Марина Цапок заявила, что внесение изменений в закон о милиции также нарушает права человека, поскольку предоставляет милиции право в зоне АТО на применение физической силы, спецсредств и оружия в отношении граждан без предупреждения.
По словам эксперта Украинского Хельсинского союза Сергея Зайца, принятые парламентом законы противоречат обязательствам Украины в области прав человека и Европейской конвенции по правам человека. Он отметил, что в случае, когда украинская сторона будет применять эти законы и это приведет к нарушению прав человека, “Украине не будет оправдания”.
Он отметил, что когда граждане будут обращаться в Европейский суд по правам человека относительно нарушения их прав в результате действия этих законов, УХС будет содействовать этим людям в отстаивании их прав. Заяц подчеркнул, что во избежание рассмотрения подобных дел в ЕСПЧ Украина должна официально заявить, что на определенной части своей территории не может гарантировать взятых на себя обязательств о соблюдении прав человека.