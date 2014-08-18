Коллектив «Артемсоли» выступает против возможного переподчинения предприятия Министерству инфраструктуры

Киев. 18 августа. УНИАН. Коллектив крупнейшего в Украине производителя соли государственного предприятия «Артемсоль» (Соледар, Донецкая обл.) обеспокоен распространяемой в СМИ информацией о передаче предприятия из подчинения Министерству аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) в подчинение Министерству инфраструктуры, что ставит под угрозу работу предприятия, поэтому рабочие могут остановить добычу соли и выйти на забастовку.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель первичной профсоюзной организации ГП «Артемсоль» Андрей Попов.

«Интернет пестрит заявлениями о том, что уже готово решение о переводе госпредприятия «Артемсоль» из подчинения Министерству агрополитики, в котором мы состояли десятки лет и устраивали его по всем показателям, в Министерство инфраструктуры», - сказал он. По словам Попова, четырехтысячный коллектив предприятия обеспокоен такими слухами, поскольку понимает, что негласное переподчинение предприятия приведет к кардинальным изменениям в его структуре. Попов сообщил, что переподчинение может быть связано с планами приватизации «Артемсоли» или же с желанием сменить на нем руководство. И это при том, что нынешним исполняющим обязанности главы предприятия является Александр Степаненко, который работает на предприятии 38 лет и имеет высокую поддержку среди работников.

«Пусть нам объяснят, кого и почему мы не устраиваем в Минагропроде и почему нас переводят в Министерство инфраструктуры, а не в какое-либо другое министерство», - сказал Попов.

По его словам, работники "Артемсоли" думают, что могут остаться без работы, социальных гарантий и льгот, поэтому готовы остановить добычу соли и выйти на забастовку.

В то же время присутствующий на пресс-конференции коммерческий директор «Артемсоли» Денис Фоменко сообщил, что переподчинение предприятия Министерству инфраструктуры может вернуть коррупционные схемы при реализации соли.

«Коррупционными схемами мы называем работу 5 предприятий, которые при предыдущей власти стояли между "Артемсолью" и потребителем» - сказал Фоменко, отметив, что эти посредники могли провоцировать дефицит соли и влиять на ее цены. При этом он сообщил, что сейчас «Артемсоль» работает с клиентами напрямую.

Кроме того, Фоменко рассказал, что предприятие является единственным в Украине соледобытчиком, на который приходится 95% реализуемой в стране соли, и, несмотря на боевые действия на востоке страны, "Артемсоль" продолжает обеспечивать украинских и зарубежных потребителей своей продукцией.

По словам коммерческого директора, в мае предприятие отгрузило 160 тыс. тонн соли, в июне - 190 тыс. тонн, а в июле из-за того, что в последнюю неделю месяца добыча была остановлена, отгружено 177 тыс. тонн. При этом он сообщил, что ежемесячное потребление соли в летний период составляет около 100 тыс. тонн, а зимой - 200 тыс. тонн.

Поэтому для того, чтобы продолжать обеспечивать стабильную работу предприятия, по словам главы профсоюза Попова, коллектив направил письма профильному министерству и премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой опровергнуть или же подтвердить информацию о переподчинении предприятия. Он отметил, что письма были зарегистрированы, однако ответа на них еще нет, при этом коллектив надеется, что до 22 августа этот вопрос будет решен.

«Если требования не будут услышаны, коллектив госпредприятия «Артемсоль» обратится с просьбой к президенту Украины Петру Порошенко, чтобы он вмешался и расставил все точки над «і», – резюмировал председатель профсоюза Попов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Артемсоль" является крупнейшим предприятием по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности предприятия расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50446

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video/1545-cherez-nedelyu-vsya-ukraina-ostanetsya-bez-soli-komu-eto-vyigodno.html