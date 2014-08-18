Профсоюз госпредприятия «Артемсоль» просит правительство утвердить финплан предприятия на 2014 год

Киев. 18 августа. УНИАН. Профсоюз крупнейшего в Украине производителя соли – государственного предприятия «Артемсоль» (Соледар, Донецкая обл.) просит правительство утвердить финансовый план предприятия на 2014 год, что даст возможность финансировать покупку нового оборудования, а также направлять средства на социальные программы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель первичной профсоюзной организации госпредприятия «Артемсоль» Андрей Попов, отметив, что предприятие с начала года работает без финансового плана.

«У нас не подписан финансовый план – основной финансовый документ, по которому живет предприятие. Мы не можем закупить оборудование, осуществлять социальные программы, которые будут направлены на улучшение жизни наших работников. Этот вопрос затягивается и умалчивается», – сказал Попов.

Он отметил, что в профильные министерства согласовали финплан предприятия, хоть это был и очень затянутый процесс, однако необходимо, чтобы его подписал глава правительства Арсений Яценюк.

«Последняя подпись за Кабинетом министров, и опять задержка», - добавил Попов.

Присутствовавший на пресс-конференции коммерческий директор «Артемсоли» Денис Фоменко подчеркнул, что отсутствие финансового плана «Артемсоли» не дает предприятию развиваться и ухудшает его финансовое положение. При этом он предположил, что это может быть выгодно лицам, заинтересованным в приватизации предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Артемсоль" является крупнейшим предприятием по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности предприятия расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50446

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video/1545-cherez-nedelyu-vsya-ukraina-ostanetsya-bez-soli-komu-eto-vyigodno.html