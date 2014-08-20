"Евромайдан-Днепр" просит Ярему уволить прокурора Днепропетровской области Федика за бездействие

Киев. 20 августа. УНИАН. Представители общественной организации "Евромайдан-Днепр" просят генерального прокурора Украины Виталия Ярему освободить от должности прокурора Днепропетровской области Романа Федика за бездействие.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН от имени активистов организации озвучил начальник ее штаба Игорь Руденко.

По его словам, в июле этого года "Евромайдан-Днепр" уже обращался с заявлением относительно действий Федика в компетентные органы и генпрокурору в частности.

В нем, как отметил Руденко, был изложены ряд фактов относительно не реагирования областной прокуратурой на преступления, которые были совершены в 2013 и 2014 годах против мирных демонстрантов в Днепропетровске. При этом Руденко отметил, что в марте этого года во время встречи с активистами "Евромайдан-Днепр" Федик уверял, что все факты будут расследованы, а уголовные производства будут переданы в суд, но это сделано не было. По словам Руденко, после обращения в Генпрокуратуру в Днепропетровск из Киева выезжала группа правоохранителей, которая опросила активистов местного Евромайдана, других лиц, однако, этим все и ограничилось.

"Мы просим только одного от господина Яремы: пожалуйста, уберите из нашей области такого прокурора. Он нам не нужен. Он работает против интересов жителей нашей области", - сказал Руденко.

Он также заметил, что сейчас активисты и представители местного бизнеса готовят еще одно заявление, которое будет подкреплено другими фактами и доказательствами преступного бездействия руководства прокуратуры Днепропетровщины. "Фактов достаточно, чтобы открыть уголовное производство, и фактов достаточно, чтобы убрать господина Федика из нашей области", - заверил Руденко.