Общественные активисты призывают столичную власть остановить незаконную застройку Киева и не допустить принятия нового генплана

Киев. 20 августа. УНИАН. Общественные активисты призывают столичную власть остановить незаконную застройку Киева и лесопарковых зон, а также не допустить принятия нового генерального плана столицы.

Соответствующее заявление на пресс-конференции в УНИАН озвучил депутат Киевсовета Юрий Левченко.

«С каждым днем ситуация в Киеве в этом плане (с незаконной застройкой – УНИАН) ухудшается… Киев застраивается сумасшедшими темпами, и это даже быстрее и ужаснее, чем было при Януковиче. Возможно, используют именно тот момент, что большинство активных людей находятся на востоке», – сказал Левченко.

По его словам, на сегодняшний день в Киеве существует несколько наиболее резонансных строек. В частности, строительство инновационного парка Bionic Hill в Беличанском лесу, а также стройка по улице Львовской, 15 в Святошинском районе Киева, где на площади 4,5 гектара лесопарковой зоны застройщик намерен возвести плотно прилегающие друг к другу многоэтажные дома. Кроме того, по утверждению Левченко, зеленые насаждения уничтожаются застройщиками на улицах Руданского и Новоукраинской в Шевченковском районе столицы.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции представитель общественной инициативы по защите микрорайона по ул. Новоукраинской Александр Горбунов, жители района протестуют против указанных застроек уже на протяжении трех лет, однако до сих пор не могут добиться их остановки.

«Киевсоветом создана специальная комиссия по этим незаконным строительствам, комиссия приняла решение обратиться в ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция – УНИАН), прокуратуру, чтобы остановить строительство, но воз и ныне там. Строители как строили, так и строят. И в этой ситуации жители близлежащих домов активно противодействуют. Порядка 600 человек постоянно выходят на демонстрации», – сказал Горбунов.

В то же время Левченко подчеркнул, что столичным властям, в частности, мэру города Виталию Кличко, при желании не составит труда остановить строительство этих объектов.

«Представитель Киевского городского совета в суде должен признать иск общины, и у суда не будет другого выхода, кроме как удовлетворить иск общины по отмене этого решения (о выделении земли под застройку – УНИАН). А все, что для этого нужно, – это чтобы господин Кличко дал поручение своему представителю в суде… И мы в который раз требуем, чтобы это поручение было дано», – сказал Левченко, добавив, что данный механизм является единственным эффективным способом остановки незаконных строек в Киеве.

Также в ходе пресс-конференции депутат Киевсовета обратил внимание на недопустимость принятия нового генплана столицы, разработанного еще при Леониде Черновецком, который занимал пост мэра Киева в 2006-2012 годах.

«У нас есть такая информация, что на ближайшей сессии Киевсовета господин Кличко хочет протолкнуть генплан Черновецкого, абсолютно ужасный генплан, который разрешает застраивать центр города, парковые зоны… Следствием такого проталкивания будет, очевидно, дальнейшая эскалация проблемы незаконных застроек в столице», – сказал Левченко.

С ним согласился представитель общественной организации «Киевское вече» Вадим Торопов, добавив, что в случае принятия данного генплана застройщики смогут застраивать и лесопарковые зоны, и склоны Днепра, и даже такие знаковые для столицы объекты, как Бабий Яр и Пейзажная аллея. При этом, по словам общественного деятеля, из более чем трехсот с лишним глобальных изменений, предусмотренных генпланом, нет ни одного социально позитивного для киевлян. В связи с этим общественники намерены провести акцию протеста против принятия данного документа.

«Предупредительный пикет «Стоп незаконный генплан» мы будем делать в следующий четверг возле мэрии», – резюмировал Торопов.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2011 года был принят Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», который фактически отстранил местные общины от обсуждения проектов застройки. Как заявляла тогда лидер одной из оппозиционных сил в Киевсовете, «если оставить закон в теперешнем виде, то киевляне не будут знать, где ожидать строительные краны, и появление строительных площадок во дворах или зеленых зонах будет полной неожиданностью для общественности».

Весной 2014 года заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киева Андрей Вавриш заявил, что Киев планирует возобновить общественные слушания по вопросам строительства. По поводу необходимости возвращения такой практики во избежание хаотичной застройки столицы неоднократно высказывались также общественники и эксперты, однако никаких дальнейших продвижений в этом вопросе не произошло и по сей день.