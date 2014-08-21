Организаторы Yalta Rally отменили проведение ежегодных автогонок из-за боевых действий на востоке Украины

Киев. 21 августа. УНИАН. Организаторы крупнейшего ралли Украины Yalta Rally, которое проходило ежегодно в сентябре в Ялте, приняли решение в этом году отменить проведение автогонок из-за боевых действий на востоке страны.

Об этом основатель ралли и почетный президент группы компаний «Орлан-транс» Евгений Червоненко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«10-я юбилейная Yalta Rally 2014 в этом году не будет проводиться. Соответствующее послание было отправлено в FIA (Международную автомобильную федерацию - УНИАН)», - сказал он.

Червоненко напомнил, что ранее было принято решение перенести место проведения соревнований в этом году в западную Украину в связи с аннексией Крыма, однако из-за продолжающейся антитеррористической операции на востоке страны было решено отменить проведение ралли в этом году.

«На фоне событий на востоке это было бы неправильно, поэтому я принял решение перенести гонку», - сообщил он.

По словам Червоненко, сэкономленные от проведения автогонок средства организатор Yalta Rally компания Chervonenko Racing направит на модернизацию системы логистики во время чрезвычайных ситуаций и в случае возникновения гуманитарных катастроф.

«Средства, которые аккумулировала компания Chervonenko Racing на проведение Yalta Rally, будут полностью переданы на логистические потребности и перевозки в зону АТО», - сказал Червоненко.

Он также сообщил, что группа компаний «Орлан-транс» сейчас работает над системой управления транспортом на основе спутниковых технологий при отправке собранных волонтерами грузов украинским военнослужащим и гражданам на востоке Украины.

«Мы уже бесплатно передали Министерству обороны самую современную в Европе систему управления транспортом с использованием космических технологий, спутников и GPS», - сказал Червоненко, добавив, что к инициативе «Орлан-транс» по созданию новой системы логистики при устранении последствий чрезвычайных ситуаций также присоединились другие логистические компании Украины.

Справка УНИАН. Автогонки Yalta Rally – крупнейшее в Украине соревнование по автомобильному ралли. Гонки проводятся с 1986 года с перерывами по настоящее время. В 2005 году соревнования были возрождены после длительного перерыва по инициативе Червоненко.

В конце 2010 года гонки впервые были включены в календарь международных соревнований по авторалли Intercontinental Rally Challenge.

Соревнования являются гонкой на Кубок президента Украины, этапом Кубка Европы.

Больше всего участников (84 экипажа) стартовало в Yalta Rally 2011 года, меньше всего (37 экипажей) – в 2005 году.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50509

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video/1617-ofitsialnaya-press-konferentsiya-osnovatelya-yalta-rally-e-chervonenko-perspektivyi-yalta-rally-v-ukraine.html