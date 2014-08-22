Экс-председатель Луганской ОГА Данилов считает нынешнюю ситуацию на Донбассе закономерным процессом

Киев. 22 августа. УНИАН. Бывший мэр Луганска (1994-1997 гг.), экс-председатель Луганской областной государственной администрации (2005 г.) Алексей Данилов считает нынешнюю ситуацию на Донбассе закономерным процессом.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Донбасский гамбит».

«То, что происходит на Донбассе, - это закономерный процесс», - заявил Данилов.

По его словам, сегодня мы видим «следствие выяснений мелких отношений, которыми все 20 лет занималась наша элита».

Данилов считает ошибочным мнение о том, что Донбасс - это сугубо русскоязычная территория. «После Второй мировой войны началась мощная перестройка Донбасса, и было объявлено 30 комсомольских строек, и люди со всего Советского союза ехали туда на заработки. Очень много было людей из западной Украины, России, других республик Советского союза», - сказал Данилов.

По его словам, когда к власти в России пришел Владимир Путин и поставил себе задание «вернуть всех, кто отдалился от России», на Донбассе начались такие процессы, как бесплатная установка спутниковых антенн. «Сначала вместе с российскими каналами предлагали украинские каналы, а через месяц украинские каналы исчезали, и оставались только российские. А в последнее время иначе как фашисты, бандеровцы, как враги всего православия, других месседжей там не было», - добавил он.

Данилов отметил, что руководители Донецкой и Луганской областей времен президентства Виктора Януковича воспользовались этой ситуацией, и «еще подложили дров в костер». «Он все полыхал, а они считали, что они смогут процесс контролировать, смогут этим руководить, но он достаточно быстро вышел за пределы, и стал неконтролируемым. Когда начали гибнуть люди, они поняли, что это уже не их игра, их просто использовали в этой ситуации», - добавил он.

По его словам, заявления о том, что в нынешней ситуации в регионе виноват только Путин, и именно он является главным ее модератором, «мягко говоря, неправда».

По убеждению Данилова, сегодня происходит попытка Украины вырваться из объятий своего «брата» и идти по цивилизованному пути развития.

Данилов также считает, что ситуацию на Донбассе нельзя переводить в замороженный конфликт. «Если мы сегодня заморозим этот конфликт, мы тогда полностью можем остановиться, с нами никто не будет вести деловых переговоров. Это будет ошибкой. Ни в коем случае нельзя замораживать этот конфликт, необходимо ставить точку, идти до конца и становиться на свои границы», - сказал он.

Отвечая на вопрос, сколько средств необходимо для восстановления Донбасса, Данилов сказал, что сначала нужно провести инвентаризацию. По его словам, многие объекты инфраструктуры региона нуждаются в обновлении, поскольку строились в 50-х годах прошлого века, и уже исчерпали свои ресурсы. «Для того, чтобы говорить о том, сколько сегодня нужно для восстановления Донбасса, необходима четкая стратегия того, что будет на Донбассе после нашей победы, каким образом эта территория должна развиваться», - сказал он.

По убеждению Данилова, необходимо рассматривать как вариант создание на Донбассе зоны, которая будет в известной степени милитаризированной. «Там должны работать заводы, как это было раньше, военные заводы необходимо на Донбассе однозначно восстанавливать, необходимо возобновлять энергетический потенциал Донбасса. Необходимо заниматься комплексным развитием региона», - считает Данилов.

Говоря о переселенцах из Донбасса, Данилов сказал, что, по его информации, на сегодняшний день около 60% жителей Луганска покинули город. По его убеждению, государство должно заботиться об этих людях. Данилов считает, что государство должно юридически определить статус переселенца.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50537

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1650-press-konferentsiya-alekseya-danilova-na-temu-donbasskiy-gambit.html