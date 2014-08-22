Фармкомпания «Валартин Фарма» протестует против проверки МОЗ ее лекарств

Киев. 22 августа. УНИАН. Фармацевтическая «Валартин Фарма» протестует против проверок законности регистрации ее лекарств Министерством здравоохранения, считая, что таким образом ведомство пытается не допустить компанию к участию в государственных закупках препаратов для больных вирусными гепатитами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор «Валартин Фарма» Андрей Разумный.

«Такие действия МОЗ, по нашему мнению, имеют четкие признаки коррупционной деятельности, потому что вся эта вакханалия происходит накануне государственных закупок препаратов для лечения вирусного гепатита С. Мы думаем, что такая спешка (с которой МОЗ проводит проверку – УНИАН)… именно для того, чтобы все сделать быстро. Потому что на следующей неделе уже нужно объявлять тендер на закупку. Но тендер без украинского продукта», - сказал Разумный.

Он пояснил, что 20 августа в МОЗ было принято решение в течение двух суток проверить законность регистрации противогепатитного препарата «Альфапег», который производит «Валартин Фарма».

«Сам факт такой проверки, ее безосновательность, неимоверно быстрое появление приказа и чрезвычайно короткий срок проведения проверки являются прямыми свидетельствами коррупционной составляющей в действиях МОЗ, которые свидетельствуют о связи этих мер с созданием определенных экономических преференций для отдельных иностранных фармпроизводителей», - сказал директор фармкомпании.

По его словам, на сегодняшний день на терапии «Альфапегом», который в ближайшее время может лишиться лицензии МОЗ, находятся более 200 больных гепатитом, поэтому если препарат исчезнет с рынка, им придется покупать более дорогие импортные аналоги.

Кроме того, Разумный заявил, что в случае лишения указанного препарата регистрации, компания намерена отстаивать свои права в суде.

«Если случится так, что все угрозы сбудутся, то есть МОЗ снимет наш препарат с рынка, лишит нас регистрационного сертификата, как у любого хозяйственного субъекта, у нас не останется другого варианта, как обращаться к правоохранительным органам, в суд», - сказал он.

Для защиты репутации компании и указанного медпрепарата «Валартин Фарма» уже обратилась к Всеукраинскому совету по защите прав и безопасности пациентов с просьбой провести экспертизу безопасности и эффективности «Альфапега».

Справка УНИАН. «Валартин Фарма» основана в 2012 году. Компания занимается разработкой, производством и дистрибуцией медицинских препаратов. Предприятие специализируется на производстве медицинских сорбентов на основе активированных углей, а также препаратами на основе растительных экстрактов, применяемых в кардиологии и гинекологи. Отдельным продуктовым направлением предприятия являются препараты для лечения вирусных гепатитов В и С.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50541