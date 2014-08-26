Общественные организации призывают политиков создать на избирательных участках условия для голосования людям с инвалидностью

Киев. 26 августа. УНИАН. Общественные организации призывают политиков и общественность создать равные возможности для участия в выборах людям с инвалидностью.

Об этом сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Равные возможности в выборах-2014 для людей с инвалидностью» председатель правления Винницкой городской организации социального развития и становления отдельных малозащищенных категорий молодежи «Паросток» Ирина Саранча.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине проживают более 2 млн 800 тыс. человек с инвалидностью, и это есть весомая часть избирателей. «На сегодняшний день эта категория людей лишена возможности полноценного голосования и волеизъявления», - сказала она.

По словам Саранчи, важно, чтобы инвалиды голосовали именно на избирательных участках, а не дома. «Это является шагом к тому, чтобы показать, что мы голосуем так же, как обычные люди», - добавила она.

Саранча выразила надежду, что политические партии будут «немного толерантнее и немного активнее в отношении людей с инвалидностью».

По словам Саранчи, винницкая организация «Паросток» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине провела мониторинг избирательных участков в Винницкой и Одесской областях. Установлено, что большинство избирательных участков не являются доступными для людей с инвалидностью, в частности, они расположены на вторых этажах, помещения не оборудованы пандусами.

Саранча сообщила, что в этих областях были проведены соответствующие тренинги, работала «горячая линия», на которую инвалиды и члены их семей могли обратиться с вопросами относительно участия в выборах.

Кроме того, был отснят видеоролик, изданы информационные буклеты и плакаты для того, чтобы побуждать людей с инвалидностью быть активнее, а общины городов не забывали, что рядом с обычными людьми есть люди, которые нуждаются в более толерантном отношении.

«Мы надеемся, что парламентские выборы будут более доступными для людей с инвалидностью», - сказала Саранча.

По ее словам, сейчас много военных возвращаются из зоны АТО инвалидами, и потому тема участия в выборах инвалидов является актуальной.

Председатель правления ОО «Совет Винниччины» Людмила Станиславенко отметила, что необходимо устраивать избирательные участки на первых этажах, предусмотреть расширенные кабинки для голосования людей на колясках, оборудовать пандусы.