Общественная организация намерена построить порядка 100 детских домов семейного типа под Киевом для переселенцев из зоны АТО

Киев. 27 августа. УНИАН. Общественная организация «Бизнес-центр «Новое начало» намерена построить под Киевом порядка 100 детских домов семейного типа для переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления организации Александр Тигов.

«Сегодня есть много детских домов семейного типа, которые не знают, как покинуть зону АТО в Луганской и Донецкой областях. Мы начали проект, и он заключается в том, чтобы строить дома для организации детских домов семейного типа, переезжающих из зоны АТО. Планируется строить в Киево-Святошинском районе. Пока мы за свои средства строим три дома. Один дом мы уже построили и строим еще два, открытие которых будет в октябре. Мы бы хотели построить 100 домов. Они могут вместить около 1 тысячи детей», - сказал Тигов.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции первый замглавы правления «Бизнес-центра «Новое начало» Алексей Нестеренко, открытие первого дома площадью около 130 кв. м запланировано на ближайшую пятницу.

«В пятницу мы будем открывать первый дом, куда уже готова заселиться семья. Поэтому приглашаем всех небезразличных людей и организации, которые могут и хотят поучаствовать в этом проекте, посетить данное мероприятие. Это не один дом, это целая серия проектов по Киево-Святошинскому району, которая будет застраиваться для детей-сирот из зоны АТО», - сказал Нестеренко.

По его словам, такой детский дом сможет вместить до 10 детей-сирот. В свою очередь, Тигов уточнил, что строительство дома обошлось в 100 тыс. долл. с учетом стоимости приобретения участка под застройку.

«Мы покупали за свои деньги землю. Но если бы в проекте участвовали люди, у которых уже есть земля и на ней можно строить, или если бы кто-то принял участие стройматериалами, или просто как волонтеры, тогда реализовывать этот проект было бы намного проще и быстрее», - сказал Тигов.

Он выразил надежду, что данный проект вызовет резонанс в обществе и к его реализации подключаться не только небезразличные украинцы, но и представители отечественного бизнеса.

Вместе с тем, также присутствовавший на пресс-конференции координатор проекта «Надежный тыл» Георгий Цагареишвили не исключил, что за помощью в реализации данного проекта общественники обратятся к местным властям, в частности, в вопросе выделения земли под строительство.

«Что касается земли, то на сегодняшний день мы пока не обращались, но думаю, что такая возможность у области есть и, наверное, стоит обратиться», - сказал Цагареишвили.

Как сообщал УНИАН, по данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 24 августа в Украине количество переселенцев из Крыма и зоны проведения антитеррористической операции превысило 126 тысяч человек, более 42 тыс. из которых дети. При этом большая часть переселенцев едет в Киев, где приняли уже более 22 тыс. человек. Далее следуют Запорожская (16,294 тыс. человек), Днепропетровская (15,062 тыс. человек), Харьковская (14,286 тыс. человек), Одесская (8,298 тыс. человек), Полтавская (7,130 тыс. человек), Киевская (5,745 тыс. человек) и Львовская (4,718 тыс. человек) области.