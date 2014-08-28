Эксперты призывают Верховную Раду усилить ответственность чиновников за нарушение регуляторного законодательства

Киев. 28 августа. УНИАН. Верховная Рада должна усилить ответственность чиновников исполнительной власти и местных органов самоуправления за нарушение законодательства в сфере регуляторной политики.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в УНИАН высказал директор по экспертной и научной работе общественной организации «Институт «Общественные инициативы» Алексей Андреев.

«Это должно быть одним из основных требований к тем политическим партиям и деятелям, которые хотят занять места в новой Раде. Иначе основа нормотворчества будет и дальше находится вне поля зрения», - сказал Андреев.

По его словам, начинать нужно с самого парламента, так как его регламент не соответствует закону о государственной регуляторной политике, а на более низких уровнях власти ситуация только ухудшается.

«Необходимо приведение прежде всего регламента Верховной Рады в соответствие с требованием закона о государственной регуляторной политике. Если мы хотим, чтобы наше законодательство было понятным и последовательным, необходимо менять регламент», - подчеркнул Андреев.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Днепропетровской областной общественной организации «Днепропетровский координационно-экспертный центр по вопросам регуляторной политики» Алексей Литвинов отметил, что Генеральная прокуратура и органы прокуратуры должны инициировать системный контроль над деятельностью органов власти, в первую очередь над органами местного самоуправления.

«Одним из ярких примеров, когда нарушаются процедуры регуляторной политики, было принятие 16 января 2014 года диктаторских законов», - сказал Литвинов.

«В любой цивилизованной стране есть законодательство, которое не допускает принятия подобных законов, постановлений Кабмина, приказов ведомств без обсуждения с гражданами», - добавил он.

Причиной возникновения такой ситуации в Украине он назвал отсутствие достаточно сильной позиции бизнес-ассоциаций, предпринимателей и общественности.

Свои предложения эксперты изложили в проекте по упрощению регуляторной среды для малого и среднего бизнеса.

«Основной вывод, который можно сделать по результатам анализа, – большинство документов, которые принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, неэффективны», – отметил руководитель Сумской городской общественной молодежной организации «Молодежь и предпринимательство» Богдан Мосунов.

«Соблюдается только формальное исполнение закона органами местного самоуправления и органами исполнительной власти или ищут пути обхода закона о регуляторной политике. И, что самое главное, ответственности за нарушение никакой не предусмотрено. Поэтому одно из основных предложений – надо обязательно вернуться к законопроекту об усилении ответственности должностных лиц, в частности за нарушение процедуры принятия регуляторных актов», - подчеркнул Мосунов.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление, которые существенно ограничивали ряд свобод в Украине. Принятие законов стало одним из катализаторов силового противостояния между протестующими и силовиками, что привело к побегу Януковича из страны и победе Революции достоинства.