Экс-ректор Университета финансов и международной торговли считает незаконным решение МОН об увольнении и обжалует его

Киев. 28 августа. УНИАН. Экс-ректор Украинского Государственного университета финансов и международной торговли Александр Покрещук заявил, что обжалует решение о своем увольнении в апелляционном суде.

Об этом Покрещук заявил пресс-конференции в УНИАН.

По словам бывшего ректора, он считает незаконным решение министра образования и науки Сергея Квита о досрочном расторжении контракта с ним как с ректором Украинского государственного университета финансов и международной торговли.

Покрещук отметил, что решение было принято на основании проверки университета в период с 9 по 15 апреля текущего года. Экс-ректор утверждает, что проверку проводили люди, которые с самого начала предвзятого относились к нему и пытались найти любые факты нарушения им условий контракта, а в акте проверки, по словам Покрещука, даже были поддельные подписи двух членов комиссии.

Покрещук отметил, что в состав комиссии входил советник министра образования, который, по словам экс-ректора, в Интернете распространял неправдивую информацию о нем, в частности утверждал, что сын бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексей Азаров якобы «прикрывал злоупотребления Покрещука, потому что тот был его научным руководителем».

Покрещук считает, что его увольнение было инициировано, чтобы трудоустроить «своих людей».

«Политическое рейдерство набирает обороты и становится все более циничным. Если раньше каждая новая власть пыталась изменить под себя кадровый состав в силовых и правоохранительных структурах, то в последнее время украинцы имеют возможность наблюдать за тем, как запросто расправляются с любым должностным лицом лишь потому, что нужно устроить «своего» кума, свата или брата», - отметил он.

Покрещук сообщил, что обжаловал решение о своем увольнении в Печерском районном суде Киева, однако суд 28 июля отказал в удовлетворении иска о восстановлении в должности. Как утверждает Покрещук, решение было принято на основании неправдивых данных, которые предоставил его бывший заместитель, а в настоящее время новый ректор Виктор Гвоздецкий.

Апелляционный суд города Киева рассмотрит апелляцию Покрещука 10 сентября 2014 года.

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1874-unichtojenie-kadrovogo-potentsiala-ukrainyi-v-rezultate-politicheskih-bataliy.html