В Донецкой области после последних боев взяты в плен 680 украинских бойцов - руководитель Центра по обмену пленных

Киев. 1 сентября. УНИАН. В Донецкой области после последних боев взяты в плен 680 украинских военнослужащих, и з них 80% - из-под Иловайска.

Об этом генерал-полковник запаса, руководитель ГО «Офицерский корпус», руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

При этом он подчеркнул, что информация о количестве украинцев, взятых в плен под Иловайском, закрыта.

«Поэтому я не могу ее обсуждать. Пока не закончилась операция, пока не забрали пленных», - сказал Рубан.

«По пленным - это тоже катастрофа. То, как ведутся боевые действия, то такое впечатление, что армию готовят для сдачи в плен», - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что уже есть проблема с питанием пленных.

По его словам, Днепропетровская область готовит гуманитарный поезд з продуктами, чтобы кормить украинских пленных в Донецке.

Рубан подчеркнул, что «приблизительно такая же ситуация и в Луганске».

Кроме того, он заявил, что на восток Украине «нет нормальных поставок продовольствия, не подготовлена инфраструктура к зиме».

«Совсем плачевная ситуация в Луганске», - добавил Рубан.

По его словам, «надвигается большая гуманитарная катастрофа» для мирных граждан, которые проживают в Донецкой и Луганской областях.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/50811