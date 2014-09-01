С «ДНР» достигнута договоренность, что украинских пленных не будут истязать, и не будут препятствовать вывозу погибших - Центр по обмену пленных

Киев. 1 сентября. УНИАН. С террористами «Донецкой народной республики» достигнута договоренность, что украинских пленных не будут истязать, а также не будут препятствовать вывозу погибших.

Об этом генерал-полковник запаса, руководитель ОО «Офицерский корпус», руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы достигли договоренности с донецкой стороной, с господином Захарченко (лидером террористической организации «ДНР» Александром Захарченко - УНИАН), в том числе о том, что больше не будет никаких условий относительно «груза 200», то есть беспрепятственного вывоза тех, кто погиб на поле боя», - сказал Рубан.

Он также сообщил, что террористы пообещали не истязать пленных.

«Мы добились того, что пленных не будут подвергать пыткам, и не будут расстреливать. Есть подтвержденные факты, что в плену не все выживали», - отметил он.

По словам Рубана, в «ДНР» пообещали, что к пленным украинским солдатам будет отношение как к военнопленным.

Он подчеркнул, что этого удалось добиться и благодаря народной артистке Украины, общественному деятелю Руслане Лыжичко, которая вернулась из Донецка.

Также, во время пресс-конференции Рубан заявил, что в Донецкой области после последних боев взято в плен 680 украинских военнослужащих, и 80% из них - из-под Иловайска.

Фото новости с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/50811