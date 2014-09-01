Руслана: Главный месидж на сегодня - «Стоп огонь!» Воевать нужно с реальным врагом

Киев. 1 сентября. УНИАН. «Главный месидж на сегодня - «Стоп огонь!». Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила народная артистка Украины, общественный деятель Руслана Лыжичко, которая вернулась из Донецка.

«Воевать нужно с реальным врагом. Он есть. Это Путин», - добавила Руслана.

Она также подчеркнула необходимость ведения переговоров между Киевом и востоком Украины с тем, чтобы выработать общие позиции, чтобы «объединиться с Донбассом и Луганском, со своими, и пойти единым фронтом против единственного врага».

На вопрос журналистов по поводу того, как выполнить месидж «Стоп огонь!», когда «в тебя стреляют российские солдаты», и садиться за стол переговоров «с украинскими сепаратистами, когда в тебя стреляет Россия», Руслана сказала, что «Стоп огонь» должен касаться только перестрелки со своими».

Как сообщал УНИАН, присутствующий на пресс-конференции генерал-полковник запаса, руководитель ОО «Офицерский корпус», руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан сообщил, что в Донецкой области после последних боев взято в плен 680 украинских военнослужащих, и 80% из них - из-под Иловайска.

Фото новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/50811