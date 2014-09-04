Командиры воинских частей срывают проведение госзакупок для армии – эксперт

Киев. 4 сентября. УНИАН. Командиры воинских частей с июня по август сорвали около 70% государственных тендеров по закупке товаров и услуг для армии.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт Центра политических студий и аналитики Глеб Каневский.

«В ходе мониторинга госзакупок в разных регионах Украины мы выявили, что закупки срываются во всех военных частях всех силовых ведомств и Министерства обороны, и Нацгвардии, и Госпогранслужбы. Статистика несет угрозу национальной безопасности Украины», - заявил Каневский.

По словам эксперта, с июня по июль был проведен 131 открытый торг военными частями, из них 91 торг был отменен, а это значит, что медикаменты, продовольствие, снаряжение, ремонт техники украинская армия просто не закупила.

«Это не центральные органы власти, то есть это не Министерство обороны, не Министерство внутренних дел. Это непосредственно воинские части. Фактически ответственность за срыв торгов несут командиры воинских частей, которые должны были организовать процесс госзакупок», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в мае 2014 года парламентарии упростили процедуры закупок для силовиков с целью быстрого обеспечения армии во время боевых действий. Согласно внесенным в закон о госзакупаках поправкам, силовикам позволили не проводить конкурсные торги, а самостоятельно привлекать подрядчика, заключать с ним договор и перечислять ему бюджетные средства, чтобы ускорить процесс поставок товаров на фронт.

Однако не все командиры пользуются такими новациями, используя конкурсные торги, а конкурсные торги от даты объявления до непосредственного заключения договора занимают 50-60 календарных дней. Таким образом, необходимый товар попадает на фронт в течение 70-90 дней, отметил Каневский.

По оценкам эксперта, больше всего торгов было сорвано в сфере обеспечения военно-воздушных сил Украины.

«К примеру, воинская часть 2269, дислоцирующаяся в Кировоградской области, это часть Нацгвардии, отменила 27 открытых торгов на закупку услуг по ремонту самолетов Ан-72 и Ан-74 и целой кучи необходимых для этого запчастей. То есть где-то стоят самолеты, но они не летают, потому что конкурсные торги объявили, но не провели, во вторых, не закупили запчасти для них», - сказал он.

Присутствовавший на конференции эксперт Центра Андрей Марусов заявил, что такой массовый срыв госзакупок вызван преступной халатностью командиров частей.

«Если смотреть на чиновников из Минобороны, то они имеют опыт, они профессионалы, проработавшие в этой сфере по несколько лет. Объяснением тут может быть либо саботаж, либо откатные схемы исчезли, и у чиновников просто пропал интерес что-то делать. Другого объяснения нет», - заявил Марусов.

Как сообщал УНИАН, после начала военного противостояния с пророссийскими боевиками на Юго-Востоке Украины выявились серьезные проблемы в снабжении и материальном обеспечении армии и Национальной гвардии. Большая часть имущества оказалась разворованной, а боевая техника в нерабочем состоянии. Для финансовой поддержки силовиков были организованы благотворительные счета, а Министерство финансов начало выпуск военных облигаций.

10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.