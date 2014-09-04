В Верховную Раду проходят шесть партий - опрос

Киев. 4вересня. УНІАН. В Верховную Раду проходят шесть партий.

Такие результаты социологического опроса, проведенного компанией GFK Ukraine, представил на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора GFK Ukraine Глеб Вишлинский.

В тройку лидеров вошли партия «Солидарность» (П.Порошенко) - 16%, Радикальная партия (О.Ляшко) - 14%, ВО «Батькивщина» (Ю.Тимошенко, А.Яценюк) - 13%, Гражданская позиция (А.Гриценко) - 7%, партия «УДАР» Виталия Кличко - 6%, Сильная Украина (С.Тигипко) - 6%.

Вместе с тем, за ВО «Свобода» (О.Тягнибок) проголосовало бы 4%, Коммунистическую партию Украины (П.Симоненко) - 3%, партию «Правый сектор» ( Д.Ярош) - 3%, Партию регионов (Р.Ахметов, М.Добкин) - 2%, «Самопоміч» (А.Садовый) - 1%, Партия развития Украины (Ю.Мирошниченко) - 1%, другие - 2%, трудно сказать - 22%.

Опрос проводился 14-25 августа, всего опрошено 2 тысячи респондентов, максимальный размер погрешности составляет 2,2%.

Отвечая на вопросы, Вишлинский сказал, что большая часть избирателей восточных регионов Украины будет голосовать за те политические бренды, которые связаны с этим регионом, такие как Партия регионов. По его словам, это также могут быть новые политические силы, которые имеют целью представлять интересы этого региона, в первую очередь Партия развития Украины, которая сейчас активно пропагандирует мирный вариант решения ситуации, что является привлекательным для жителей региона, поскольку уменьшает угрозу активных боевых действий. «Чем большая доля жителей, в первую очередь Донецкой и Луганской областей, смогут принять участие в выборах, тем большая вероятность для этих партий прийти в Верховную Раду», - сказал Вишлинский, добавив, что это также касается КПУ.

Что касается изменения предпочтений жителей в регионах, Вишлинский сказал, что на сегодняшний день наиболее скептическим к нынешней украинской власти является Юг (Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская обл.) По его словам, Центральная Украина отношением к нынешней власти существенно не отличается от Северной и Западной Украины.