Политику Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе как сильную оценивают 38% украинцев, как слабую - 41% - опрос

Киев. 4 сентября. УНИАН. Политику президента Украины Петра Порошенко, направленную на урегулирование ситуации на востоке страны, как сильную оценивают 38% опрошенных, как слабую - 41%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией GFK Ukraine и представленные на пресс-конференции в УНИАН заместителем директора GFK Ukraine Глебом Вышлинским.

В соответствии с данными опроса, 13% респондентов считают политику президента сильной, 25% - скорее сильной, в то же время 18% характеризуют политику президента как слабую, 23% считают ее слабой, 21% - сложно ответить.

Нынешнее экономическое положение в Украине оценивают как хорошее 1% опрошенных, меньше 1% - как очень хорошее, 10% - как среднее, 32% - как плохое и 56% - как очень плохое.

Политическую ситуацию в Украине 70% граждан считают нестабильной, 18% - скорее нестабильной, 7% избрали вариант ответа «насколько стабильная, настолько и нестабильная», менее 3% считают политическую ситуацию стабильной.

Опрос проводился по заказу фонда «Открытая политика» 14-25 августа, всего опрошено 2 тысячи респондентов, максимальный размер погрешности 2,2%. Выборка репрезентативна населению Украины, кроме АРК. Опрос проводился также в Донецкой и Луганской областях, кроме территорий, которые не подконтрольны украинской власти.