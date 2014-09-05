10 сентября Окружной админсуд Киева должен рассмотреть иск о возобновлении партии «Сильная Украина», но без Тигипко – адвокат

Киев. 5 сентября. УНИАН. 10 сентября в 11.00 коллегия Окружного административного суда Киева должна рассмотреть иск относительно возобновления деятельности партии «Сильная Украина», но без ее бывшего лидера Сергея Тигипко.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Константин Олифиренко, который был представлен как председатель партии «Сильная Украина», избранный делегатами внеочередного съезда 18 мая 2014 года, и адвокат Дмитрий Моргун.

Он сообщил, что 18 мая на съезде было принято решение об отмене предыдущего решения съезда о самороспуске и ликвидации структуры. В пресс-релизе, предоставленном журналистам, отмечается, что «съезд принял решение возобновить и начать полноценную политическую деятельность с обновленным руководящим составом, но Государственная регистрационная служба (ГРС) отказала партии в ее законном праве на основании незаконного решения об исключении партии из государственного реестра».

Моргун сообщил, что в иске в суд содержится просьба признать противоправным решение регистрационной службы об отмене записи о регистрации политической партии «Сильная Украина».

Как сказано в иске, члены партии просят суд «обязать ГРС провести регистрацию изменений в учредительные документы согласно внеочередному съезду «Сильной Украины», который состоялся 18 мая 2014 года».

Моргун подчеркнул, что прекратить деятельность партии может только суд, а такого решения не было.

Вместе с тем в пресс-релизе сообщается, что, «как оказалось, в ГРС поступил «параллельный пакет документов на возобновление и регистрацию партии «Сильная Украина» под председательством бывшего члена и лидера Сергея Тигипко».

Олифиренко напомнил, что в октябре 2012 года на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду от Партии регионов было избрано несколько депутатов, которые на то время были членами партии «Сильная Украина», в частности, бывший председатель партии Тигипко.

Олифиренко отметил, что тогда «95% членов партии» не поддерживали решение о приостановке деятельности партии «Сильная Украина», но к их мнению не прислушались.

Моргун заявил, что «на сегодняшний день политическая сила Сергея Тигипко и политическая сила «Сильная Украина» - это совсем две разные политические силы».

В пресс-релизе отмечается, что, «согласно уставу партии «Сильная Украина», если член партии входит в другую партию, то он автоматически исключается из состава «Сильной Украины», следовательно, Тигипко со сторонниками сами исключили себя из партии, и до недавнего момента их это устраивало».

Моргун заметил, что Тигипко имеет право принимать участие в досрочных парламентских выборах, но при этом не используя название партии «Сильная Украина». Вместе с тем адвокат признал, что существует бренд «Сильная Украина» Сергея Тигипко.

Председатель Днепропетровской областной организации «Сильной Украины» Кирилл Климкин подчеркнул, что партия готова принимать участие в парламентских выборах и в выборах в местные советы, в случае их назначения, поскольку структура политсилы сохранилась.