Предприниматель Михаил Чурило за собственные средства закупил для бойцов АТО медикаментов более чем на 500 тыс. евро

Киев. 5 сентября. УНИАН. Предприниматель Михаил Чурило за собственные средства закупил необходимые медикаменты на сумму более 500 тыс. евро для бойцов, которые участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины.

«Я как патриот Украины не мог просто стоять в стороне и следить за событиями, которые происходят на востоке. У меня много знакомых там, которые звонят и рассказывают о ситуации, о недостатке тех или иных средств для выполнения своих заданий. Поэтому я решил, насколько могу, помочь нашей украинской армии», - сказал Чурило на пресс-конференции в УНИАН.

Предприниматель отметил, что для того, чтобы оказывать наиболее эффективную помощь бойцам, он попросил присоединиться к акции организацию «Волонтерская сотня» и украинскую юридическую группу "Оптима", которая помогала в покупке медикаментов и документальном оформлении груза.

«Мы долго думали, как оказать эту помощь. Мы выбрали лучшие волонтерские организации, выбрали список товаров, которые необходимы для оказания первостепенной медицинской помощи для спасения жизни человека», - сказал Чурило.

По словам руководящего партнера ООО "Украинская юридическая группа "Оптима" Надежды Петрученко, сложно подсчитать, сколько именно наборов было закуплено, поскольку количество средств измеряется ящиками.

«Мы уверены в одном: этих медицинских препаратов хватит тысячам больных, которым можно помочь», - сказала Петрученко, добавив, что все медикаменты высокого качества были закуплены в Европе.

По словам Петрученко, на 500 тыс. евро были закуплены медицинские средства, необходимые для оперативного хирургического вмешательства, комбинированные наборы для пациента, в которые входят шприцы, ножницы, вата, простыни, скальпели и другие средства, а также наборы для перевязочных операций.

«Это именно те наборы, в которых нуждаются доктора для оперативного хирургического вмешательства. Это те наборы, которые не нужно долго стерилизовать, которые можно использовать и брать новые для использования», - пояснила Петрученко.

Заместитель директора медицинского департамента Министерства обороны Украины Олег Ляшенко поблагодарил предпринимателя от имени министерства и бойцов АТО за помощь и заверил, что медицинские средства в ближайшее время будут переданы нашим военным.

«Это большой вклад. Мы раздадим их для наших военных в полевых госпиталях, для нашего главного военного клинического центра, а также для медицинских служб батальонов территориальной обороны или воинских частей, которые выполняют задания», - сказал Ляшенко.

Исполняющий директор общественной платформы «Волонтерская сотня» Наталья Воронкова подчеркнула, что волонтеры будут следить за передачей медицинских средств, а также отслеживать потребности военных и искать возможности для закупки лекарств и медицинских средств.

«Мы будем узнавать потребности всех военных госпиталей, чтобы понимать, что в первую очередь нужно там, на востоке, на передовой, как для медиков в батальонах, так и в мобильных госпиталях. Я думаю, что это очень облегчит работу докторам, которые нуждаются в помощи», - сказала Воронкова.

Закупивший медикаменты за собственные средства предприниматель Чурило отметил, что он не собирается останавливаться на одной акции, а будет стараться привлекать больше людей для оказания помощи украинской армии.

«Будем надеяться, что дальше я не сам буду это делать. Мы будем привлекать других людей. Надеюсь, многие поддержат нашу инициативу», - сказал Чурило.

Сразу после пресс-конференции медикаменты, купленные для раненных бойцов АТО, будут переданы волонтерам и распределены по Украине под контролем МО Украины.

Как сообщал УНИАН, после проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Украина проводит антитеррористическую операцию, освобождая населенные пункты на востоке страны.

По данным СНБО, всего с начала АТО на востоке Украины погибли 846 и получили ранения 3072 украинских военнослужащих.

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Видеозапись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/1949-medikamentyi-na-summu-bolee-500-tyis-evro-budut-peredanyi-volonteram-dlya-ranenyih-boytsov-ato.html