C 10 по 12 сентября 2014 года впервые в Украине состоится Международная выставка светодиодных решений LED EXPO

На выставке будут представлены лидеры светодиодного рынка, освещены актуальные тенденции и перспективы рынка, подняты вопросы окупаемости и целесообразности применения светодиодного освещения в Украине и многое другое. Об этом говорится в сообщении Оргкомитета выставки LED Expo, переданном в УНИАН.

Сегодня вопрос рационального использования электроэнергии в условиях повышения тарифов в Украине как никогда актуален и светодиоды – это реальная революция в освещении. По данным Global Industry Analysts в 2016 году светодиоды будут занимать более 30% от мирового рынка общего освещения. Они потребляют в 10-15 раз меньше электроэнергии, чем традиционные источники света. И это еще не все - срок службы светодиодов – 50-100 тысяч часов (лампы накаливания – 1000 часов, люминесцентные – до 10 тысяч). Именно поэтому внедрение светодиодного освещения приведет к значительной экономии средств, сбережению энергоресурсов, а также позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу.

Рост рынка светодиодных источников наблюдается во всем мире, и, по мнению авторитетных экспертов, в ближайшее десятилетие нас ожидает настоящий LED-бум, а светодиодные источники света заменят менее эффективные осветительные приборы в каждом доме, офисе и на улицах. Ожидается, что через 5-7 лет производство светодиодной продукции в Украине вырастет более чем в 100 раз. А это 70% потребностей рынка. До 2020 года Украина должна полностью перейти на светодиодное освещения, что позволит ежегодно экономить более 30 млрд. грн.

Руководитель государственной научно-технической программы по светодиодному освещению В.М. Сорокин : «Переход национальной экономики на светодиодное освещение поможет сэкономить электроэнергию в объеме 36,7 млрд. кВт час, что приравнивается к 2 млрд. долл. США (при тарифе 5 центов за кВт час). Такая экономия электроэнергии поможет освободить 11 блоков тепловых электростанций или 5 блоков АЭС и позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу на 5,3 млн. т».

На выставке LED EXPO, которая пройдет при поддержке Ассоциации "Производителей светодиодной техники", можно будет непосредственно ознакомиться с продукцией ключевых компаний светодиодного рынка, таких как Philips, Osram, Schreder, VD Mais, Rainbow Technolohies, Световые технологии, Група компаний «Свитлотек» и многими другими.

В рамках выставки пройдет Конференция – LED Progress «Светодиодное освещение - Новинки. Практика. Перспективы». На Форуме планируются выступления представителей ведущих мировых фирм и специалистов Украины.

Среди докладчиков выступят такие компании как: Cree (США), Phillips (Holland), Osram (Germany), Ledil (Финляндия), EBV Elektronik (Europe), Panasonic, Екта, Светодиодные технологии Украины и др. На секции «Экономика и инвестиции» с докладами об окупаемости, возможностях льготного кредитования и финансирования проектов светодиодного освещения выступят представители отечественных и международных финансовых организаций: НАК «Укрсветлолизинг», Nefco (Европейская программа финансирования энергосберегающих проектов), ЕБРР (Программы финансирования предприятий для сокращения расходов на энергоресурсы).

Доклад профессора Сорокина В.М. «Состояние и перспективы развития светодиодной отрасли в Украине» пройдет на открытии Конференции 10.09 в 12.00. Также все доклады секций «Практика светодиодного освещения» и «Экономика и инвестиции», которые будут 10 сентября, практически все будут посвящены огромным перспективам и практике конкретных внедрений светодиодного освещения в Украине.

Среди почетных гостей выставки будут: зам. Министра регионального развития, строительства и жилищно–коммунального хозяйства Украины Андрей Белоусов, зам. главы Киевской городской администраци Петр Пантелеев, глава Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики Спиридон Килинкаров, исполнительный директор, Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Сергей Грабар, украинский дипломат, Президент компании «ГРАНТ ТОРНТОН» Александр Чалый, Гендиректор ГП «Укрзализнычпостач» Александр Лозинский, а также представители мэрий, госадминистраций, проектных и архитектурных фирм, представители крупных строительных фирм, портов, заводов, торговых центров и другие.

Открытие выставки состоится в Киеве 10 сентября в 12.00 в Международном выставочном центре.

Дополнительная справка о светодиодном освещении.

Светодиоды - одно из наиболее перспективных направлений развития технологий освещения: благодаря их уникальным характеристикам, возможности применения светодиодов практически безграничны. Светодиодные технологии имеют огромный потенциал для будущего индустрии освещения.

Стремительное развитие светодиодной техники наблюдается и в Украине, а производство такой продукции Правительство признало одним из приоритетных, ведь использование светодиодных светильников в секторе муниципального ЖКХ позволяет снизить электропотребление на 80% по сравнению с традиционными источниками света. Уличное освещение светодиодными светильниками уже успешно используется в городах Харьков, Кременчуг, Киев и других городах Украины.

Заказать бесплатный пригласительный на выставку: http://ledexpo.com.ua/index/order/0-5

Зарегистрироваться на Конференцию: http://ledexpo.com.ua/publ/led_progress_conference/1-1-0-14