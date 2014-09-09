Федерация органического движения 13 сентября проведет в Киеве Шестую Всеукраинскую ярмарку органических продуктов

Киев. 9 сентября. УНИАН. Федерация органического движения Украины в рамках акции «Органическая неделя в Украине» 13 сентября проведет в Киеве Шестую Всеукраинскую ярмарку органических продуктов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам глава правления Федерации Евгений Милованов.

«В рамках «Органической недели в Украине» проводится самое большое наше мероприятие – это Шестая ярмарка органической продукции, которая будет проходить в субботу на Контрактовой площади в городе Киев», - сказал Милованов.

По его словам, ярмарка объединит ведущих производителей, переработчиков и продавцов сертифицированной органической продукции, а большинство товаров, которые будут представлены в рамках мероприятия, произведены в соответствии со стандартами Евросоюза.

Для того чтобы покупатели смогли убедиться в качестве органической продукции на ярмарке, по словам президента Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светланы Берзиной, ее можно будет проверить на наличие нитратов.

«Каждый год мы вводим какие-то инновации на ярмарке. В этом году мы предложим всем скептикам провести тестирование на нитраты. Будет работать мобильная электронная лаборатория, благодаря которой в оперативном формате можно очень четко увидеть показатели загрязнения продукции нитратами», - сказала она.

Кроме того, в рамках «Органической недели в Украине» пройдет международная специализированная экспозиция «Organic Space – 2012» (9-11 сентября), международный симпозиум «Органические продукты: лицом к потребителю» (10 сентября), серия научно-теоретических студенческих конференций «Органическое производство в Украине» в ряде аграрных колледжей страны и т.д.

Справка УНИАН. Федерация органического движения Украины была основана в 2005 году. Целью организации, среди прочего, является содействие развитию органического движения в Украине, в том числе не только непосредственно производству, переработке и экспорту органической продукции, но и формированию отечественного рынка потребления.

По данным Федерации, в 2013 году потребление органической продукции в Украине выросло в денежном эквиваленте до 12,2 млн евро с 7,9 млн евро годом ранее.

Справка УНИАН. Органическая продукция сельского хозяйства – это продукция, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.