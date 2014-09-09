"Братья Гадюкины" 12 сентября презентуют в Киеве новый альбом "Made in Ukraine"

Киев. 9 сентября. УНИАН. Известная украинская группа "Братья Гадюкины" 12 сентября представит в Киеве новый альбом "Made in Ukraine".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный продюсер группы Соня Сотник.

По ее словам, вчера музыканты выложили 16 песен, вошедших в альбом, на обновленном сайте группы в открытый доступ для прослушивания и загрузки.

Как отметила Сотник, у каждого слушателя будет возможность загрузить для себя бесплатно этот альбом и при желании перевести средства на лечение раненных в зоне АТО бойцов и переселенцев из Крыма и востока Украины.

"12 сентября в 20.00 в Киеве в Зеленом театре состоится официальная презентация нового альбома, билеты на которую можно приобрести в кассах" Карабас "и на сайте http: //kiev/karabas.com/braty-gadyukiny", - сообщила Сотник.

По ее словам, группа запланировала гастроли по Украине. Концерты должны состояться в Киеве, Львове, Чернигове, Черкассах, Одессе и Николаеве. Также ведутся переговоры о концертах в Харькове и Днепропетровске. Кроме того, музыканты рассматривают возможность выступления в зоне АТО.

Говоря об идее рождения альбома, один из музыкантов Игорь Мельничук отметил, что появилась она около двух лет назад. "Это не конъюнктурный альбом, который возник после Майдана. Он начал создаваться раньше. Сама идея названия альбома и песни появились где два года назад, когда люди, все мы увидели, что в стране что-то происходит не то", - сказал Мельничук.

Новый альбом выдержан в лучших традициях группы - микс украинского Rhythm and Blues, гуцульского регги, львовского шансона и крепких актуальных текстов.