Эксперты оценили на «тройку» антикоррупционную деятельность Верховной Рады седьмого созыва

Киев. 10 сентября. УНИАН. Эксперты оценили антикоррупционную деятельность Верховной Рады седьмого созыва на «тройку», свои антикоррупционные обещания частично выполнили лишь партии “УДАР”, “Свобода” и “Батькивщина”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель экспертного совета при парламентском Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Таран.

“Из шести обещаний партии “УДАР” было выполнено только одно частично. Это тезис о проведении антикоррупционной люстрации, речь идет о законопроекте о доверии к судебной системе. В “Батькивщине” похожая ситуация, из обещаний выполнено только одно частично. Оно также касается законопроекта о судебной системе, а что касается обещания вернуть в государственную собственность «Межгорья», то это выполнено полностью, но по решению хозяйственного суда, а не народными депутатами. В “Свободе” такая же ситуация, и тоже касается закона о люстрации судей. Коммунисты давали шесть обещаний по борьбе с коррупцией и не выполнили ни одного, а «регионалы» вообще не обещали в предвыборной программе бороться с коррупцией.

Подытоживая, можно сказать, что за два года деятельности этой Верховной Рады она получила «тройку» по пятибалльной системе в вопросах борьбы с коррупцией”, - отметил Таран.

В свою очередь эксперт Центра политических студий и аналитики Владимир Тарнай отметил, что ВР седьмого созыва так и не смогла принять ряд сверхважных антикоррупционных законопроектов, в частности, законопроекты о люстрации.

Тарнай напомнил, что в Верховную Раду подано 7 законопроектов о люстрации, а также 4 законопроекта от бывшей коалиции, которые касаются создания антикоррупционного бюро. Но ни один из этих законопроектов так и не был принят парламентом.

Также, по словам эксперта, депутаты не смогли принять законы об открытии реестра прав собственности, не сделали прозрачным финансирование политических партий, не открыли использование публичных денежных средств.