Общественность Днепропетровской области призывает президента не допустить попадания в новый состав ВР приспешников Партии регионов

Киев. 10 сентября. УНИАН. Общественность Днепропетровской области призывает президента Украины Петра Порошенко не допустить попадания в новый состав Верховной Рады бывших соратников Партии регионов, в частности, мэра Днепропетровска Ивана Куличенко, который баллотируется в парламент от партии главы государства.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал представитель Днепропетровского правозащитного движения "Поможем детям" Николай Кожушко.

Как отмечается в документе, общественность Днепропетровщины, в частности, та ее часть, которая участвовала в свержении режима экс-президента Виктора Януковича, "возмущена безнаказанностью одного из главных днепропетровских предателей - мэра города Ивана Куличенко, и, более того, его желанием стать народным депутатом от партии президента".

По словам Кожушко, именно этот человек давал указания так называемым "титушкам" разгонять антипрезидентские митинги в Днепропетровске в 2013-2014 годах и бить их участников.

"Общественность Днепропетровска возмущена цинизмом нынешнего мэра в его слогане предвыборной кампании "Последовательность. Порядочность. Профессионализм" и его желанием избираться по 28-му избирательному округу. Поэтому мы призываем Петра Алексеевича не позволить попасть в ваши ряды маргиналов", - отметил правозащитник.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции аналитик, президент РБФКД "Надежда" Михаил Тонконогий отметил, что "невозможно будет изменить власть так, как хочет наш глубокоуважаемый президент, не сменив лиц, которые остались на должностях от предыдущей власти и всячески ей способствовали".

Он призвал Порошенко освободить от должности чиновников, которые принимали участие в преступлениях прежней власти.

"Поэтому я прошу господина президента, чтобы он как можно скорее освободил от должностей людей старой власти и прежде всего - в средних руководящих звеньях", - сказал Тонконогий.