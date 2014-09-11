Наибольшими угрозами в начале парламентской избирательной кампании являются популизм и подкуп избирателей - ОПОРА

Киев. 11 сентября. УНИАН. Самыми большими угрозами в начале парламентской избирательной кампании являются популизм и незаконные ресурсы (подкуп избирателей, теневые финансы и тому подобное).

Об этом говорится в промежуточном отчете по результатам долгосрочного наблюдения Гражданской сети ОПОРА во время внеочередных выборов народных депутатов 2014 года, презентованном на пресс-конференции в УНИАН.

В отчете сказано, что по состоянию на 10 сентября 61% членов созданных окружных избирательных комиссий представляют партии, которые принимали номинальное участие в выборах 2012 года и в среднем получили меньше 1% поддержки граждан.

«Формирование ОИК на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины состоялось законно и в бесконфликтной атмосфере, но политические влияния в составе комиссий остаются непрозрачными. Участие маловлиятельных субъектов избирательного процесса образца 2012 года в формировании ОИК создает потенциальные риски использования их квот в пользу более мощных политических игроков. По данным ОПОРЫ, политические силы, которые в 2012 году не преодолели избирательный барьер (из них наибольшую поддержку тогда получила партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!» – 1,58%), занимают 61% мест в новосформированных ОИК», -говорится в отчете.

По данным ОПОРЫ, согласно результатам жеребьевки среди 21 политической партии и рассмотрения представлений от 4 парламентских партий наибольшее количество представителей в ОИК будут иметь «УДАР» (363 человека), Партия регионов (355), ВО «Свобода» (352) и «Батькивщина» (344). Наименьшее представительство в ОИК будут иметь «Правый сектор» (59 человек), объединение «Родная Отчизна» (90) и Партия пенсионеров Украины (109).

В отчете отмечается, что большинство ОИК своевременно провели свои первые заседания, на которых присутствовали в среднем не меньше 70% членов.

«В Донецкой и Луганской областях полноценная организация работы окружных избирательных комиссий уже на этом этапе является затрудненной, и комиссии не в полной мере придерживаются определенной законодательством процедуры», - говорится в отчете.

Две ОИК в Донецкой области (№№ 49 и 59) вообще не смогли провести первое заседание в отведенный законом трехдневный срок, а другие комиссии в Донецкой области (в частности ОИК №№ 46, 47, 50, 57, 58, 59) работали и осуществляли принесение присяги в условиях отсутствия кворума.

Беспроблемной в Луганской области оказалась только ОИК №113 (Сватово).

ОПОРА отмечает, что 25% общего количества членов ОИК (в том числе руководящий состав) не принимали участия в первом заседании комиссий. «Наиболее недисциплинированными оказались представители партии «Зеленые» – 69% членов ОИК от этой партии (97 человек из 141) не явилось на первое заседание комиссии. За ними следуют Социалистическая партия Украины (43% членов прогуляли первое заседание ОИК), Радикальная партия Олега Ляшко (41%) и Партия пенсионеров Украины (40%). Меньше всего прогульщиков оказалось среди членов партии «Украинская платформа «Собор» – 15% ее представителей в ОИК не посетили первое заседание», говорится в отчете.

Также ОПОРА отмечает, что значительная часть комиссий не имеет телефонной связи, Интернета, оргтехники, мебели, канцелярских принадлежностей. «Это обусловлено тем, что на этом этапе избирательного процесса местная власть еще не успела создать надлежащие условия для работы ОИК, в свою очередь ОИК еще не получили средств, предусмотренных на закупку необходимых вещей», - говорится в отчете.

ОПОРА предлагает Верховной Раде предусмотреть в Законе «О выборах народных депутатов Украины» право субъектов предстоящих внеочередных выборов входить в состав ОИК, несмотря на сроки создания комиссий или сроки регистрации кандидатов (путем доукомплектации части состава ОИК), а также ввести интенсивные программы повышения компетентности работников правоохранительных органов по избирательным делам и создать действенную систему реагирования на нарушение избирательного законодательства, предотвращение фальсификаций голосования и подкупа избирателей.