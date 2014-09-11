На выборах на Донбассе в ВР может пройти "кто угодно" - эксперт

Киев. 11 сентября. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что на внеочередных парламентских выборах на Донбассе в парламент может пройти "кто угодно".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос по поводу кандидатов, которые ранее баллотировались в парламент от востока Украины и Крыма.

"Может быть избран кто угодно, потому что это территория, которая контролируется российскими войсками, российскими наемниками, российскими марионетками. Понимаете, кто там может быть избран?", - сказал Бала.

По его мнению, должен быть принят закон об антигосударственной деятельности, по которому, в частности, человек, который "бегает с флагом другой страны" будет лишен гражданства Украины. Таким образом, такие люди не смогут принимать участия в избирательной кампании ни в местные органы власти, ни в парламент.

"Я не удивлюсь, если мы увидим полевых командиров с той стороны, которые будут избраны в парламент", - отметил эксперт и добавил, что сейчас на Донбассе "может с Марса прилететь кто-то и избраться, там никто не будет контролировать, сколько пришло... там может быть 100% явка. Правда?".

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что "неудивительно будет, если Царев и еще 10 депутатов, которые будут представлять "ЛНР" и "ДНР", но это территория Украины, придут в парламент... и что с ними сделаешь, у них депутатская неприкосновенность".