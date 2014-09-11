Эксперты прогнозируют ажиотаж на выборах вокруг мажоритарных округов Киевской области с высоким уровнем применения "грязных" технологий

Киев. 11 сентября. УНИАН. Эксперты прогнозируют ажиотаж на внеочередных парламентских выборах вокруг мажоритарных округов Киева и Киевской области с высоким уровнем применения "грязных" технологий.

На пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала сказал, что не исключает, что после проведения партиями съездов по выдвижению кандидатов в народные депутаты, не увидев себя в избирательных списках партий, многие лица, в частности нынешние депутаты, "бросятся на выборы в мажоритарных округах". "В первую очередь, это будет касаться Киева и Киевской области. Потому что они здесь все живут, все здесь работают. Это будто бы проще, не надо никуда далеко ехать", - отметил эксперт.

По его мнению, шансов на победу для людей в округах, особенно в Киеве и области, будет мало.

Бала пояснил, что, в частности, на этой территории выборы уже выигрывали депутаты, которые здесь родились, выросли и работали. Соответственно, именно у них, считает он, снова будет больше шансов на победу.

Эксперт привел пример победы в Броварах Павла Ризаненко. "Он был депутатом Броварского совета. Довольно мало шансов попасть другим "парашютистам", - сказал Бала и добавил, что ему также трудно представить, чтобы в Закарпатье кто-то выиграл выборы у Виктора Балоги.

Таким образом, считает Бала, "мы можем стать свидетелями довольно серьезных "грязных" технологий на этих выборах". "Так как "парашютисты", которые заходят, и им говорят, что нечего терять, могут применять довольно серьезные избирательные технологии, которые будут за пределами "грязных" технологий", - сказал он.

В общем, по его мнению, избирательная кампания будет популистской в контексте использования темы "мир-война". "Единые коррективы может внести социально-экономическое положение в стране", - сказал Бала.

Как считает эксперт, новый парламент должен быть "краткосрочным" и за время своей работы должен принять юридический инструментарий для того, чтобы страна перешла "к другим правилам". "Условно говоря, два года, я считаю, этот парламент должен работать", - сказал Бала.

"С понедельника мы увидим очень большое количество обиженных людей. Они сейчас не обижены, потому что все еще надеются. Но они уже "кинуты", - заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и добавил, что эти люди начнут "бросаться" на "пустые", по их мнению, округа.

Он подчеркнул, что избирательная кампания является краткой, соответственно, "все старые средства будут использоваться по полной программе". "В краткой кампании без подкупа избирателей обойтись, к сожалению, практически невозможно", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас в некоторых регионах, в частности на юге "иначе просто невозможно выиграть".

Кроме того, по мнению Голобуцкого, нынешняя избирательная кампания будет отличаться "слабой визуализацией", ведь людей будет раздражать большое количество избирательных билбордов. "Они будут задавать вопрос: откуда деньги и почему вместо этого не купили танк или броневик", - сказал эксперт.