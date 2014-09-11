Для легитимности выборов должен быть избран, как минимум, 301 народный депутат - эксперт

Киев. 11 сентября. УНИАН. Если будет избран, как минимум, 301 народный депутат, то никаких вопросов относительно легитимности выборов быть не может.

Об этом сказала на пресс-конференции в агентстве УНИАН координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что в соответствии со статьей 82 Конституции Украины Верховная Рада является дееспособной при условии избрания двух третей конституционного состава.

“Если по результатам голосования 26 октября будет избран, как минимум, 301 народный депутат, то никаких вопросов относительно легитимности выборов, ввиду отсутствия голосования в отдельных округах Донецкой и Луганской областей или Автономной Республики Крым, быть не может ”, - отметила Айвазовская.

В то же время она прогнозирует, что этой темой будут спекулировать “субъекты избирательного процесса, политики на протяжении всей избирательной кампании. Но общество должно понимать, что у нас действует Основной Закон, и он четко определяет, что такое легитимная ВР”.

Аналитик Опоры Александр Клюжев отметил, что недопустимо связывать определенные договоренности центральной власти Украины с Россией или с представителями незаконных организаций и выборы.

Он подчеркнул, что проводить выборы на захваченных террористическими организациями территориях «является недопустимой практикой, поскольку на этих территориях любая альтернативная точка зрения будет подавляться силовым, варварским путем».

По его словам, нужно, чтобы центральная власть не допускала дискуссий о возможности особого проведения местных или общенациональных выборов в тех районах, которые контролируются террористическими организациями, без создания условий безопасности для всех электоральных групп на этих территориях.