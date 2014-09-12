Общественные и волонтерские организации создали Центр помощи участникам АТО

Киев. 12 сентября. УНИАН. Общественные и волонтерские организации создали Центр помощи участникам антитеррористической операции.

Об этом председатель Совета общественной организации «Правозащитная группа «Січ», адвокат, партнер адвокатского объединения «Погосян, Томчук и партнеры» Оксана Томчук сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что центр ставит целью формирование в Украине эффективной системы взаимодействия общественных, волонтерских, правозащитных организаций для обеспечения выполнения социальной, гуманитарной и правовой миссии помощи участникам АТО.

«Возник вопрос объединения усилий ряды общественных волонтерских сред, деятельность которых направлена на защиту участников АТО», - сказала Томчук.

По ее словам, сейчас очень много поступает обращений относительно розыска без вести пропавших людей, обращаются родители, которые не могут добиться идентификации тел погибших.

«Должны констатировать, что существует очень большое сопротивление со стороны провластной машины, со стороны официальных органов, которые не хотят принимать заявления о пропавших людях», - подчеркнула Томчук.

Председатель общественной организации «Трибунал», адвокат, руководитель юридической компании «Дешарт партнерз» Андрей Смирнов отметил, что центр будет заниматься «созданием компактной информационной среды, где бы мы могли получать всю информацию, которая касается помощи военнослужащим и другим лицам из зоны проведения АТО».

По его словам, будет оказываться правовая помощь участникам АТО, жителям, проживающим в зоне проведения операции.

Смирнов также сообщил, что планируется создание колл-центра для обработки информации, чтобы каждый желающий смог обратиться сюда оперативно со своими проблемами.

Томчук сообщила, что 18 сентября планируется провести встречу представителей всех общественных организаций, которые инициировали создание данного центра.

Координатор ОО “Круг народного доверия” Натали Дидык призвала матерей участников АТО прийти на эту встречу, чтобы обсудить вопросы, которые их волнуют.

“Есть много проблем, много вопросов, которые ими замалчиваются из-за страха, из-за непонимания куда обратиться”, - добавила Дидык.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что всем материям будет оказана юридическая помощь в решении проблем.

Дидык также сообщила, что встреча состоится в 15.00 в Киеве в Доме офицеров.

Также на пресс-конференции был объявлен номер телефона — 066-294-73-01 для выяснения всех вопросов, которые касаются, в частности, встречи 18 сентября.