12 ноября в национальный прокат выйдет предложенный на премию «Оскар» украинский фильм "Поводырь"

Киев. 16 сентября. УНИАН. Историческая драма "Поводырь, или Цветы имеют глаза" режиссера Олеся Санина, предложенный на кинопремию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Фильм на иностранном языке", выйдет в национальный прокат 12 ноября.

Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в УНИАН члены съемочной группы, в частности, режиссер-постановщик фильма Санин, продюсер Максим Асадчий, а также председатель Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко. Также на мероприятии присутствовала певица Джамала, которая сыграла в фильме актрису Ольгу Левицкую.

Как отмечалось, в основе сюжета фильма «Поводырь» - события в Украине 1930-х годов. В основу сюжета киноленты легла реальная история о 200 кобзарях, расстрелянных в 1934 году в Харькове.

«У каждого из героев фильма был свой прототип. Фильм построен на реальных событиях. На реальных историях репрессий против украинской культуры, на реальных историях уничтожения носителей украинской культуры и украинской песни, целого пласта кобзарства. И об этом есть реальные документы, есть свидетельства. Но, конечно, мы меняли имена, меняли какие-то краски для художественного фильма...», - сказал Санин.

Главные роли в картине исполнили Джефф Барелли, Станислав Боклан, Антон Святослав Грин, Джамала и Александр Кобзарь. В эпизодах снялись украинские писатели Александр Ирванец и Сергей Жадан, кобзарь Тарас Компаниченко, более 100 незрячих со всей Украины.

Первый фестивальный показ фильма «Поводырь» состоялся 16 июля в рамках Национальной и Международной конкурсных программ Одесского кинофестиваля. «Поводырь» был отмечен двумя призами кинофестиваля. «Золотой Дюк» за «Лучшую актерскую работу» получил актер Боклан за роль слепого кобзаря Ивана Кочерги. Также жюри Национальной конкурсной программы наградило дипломом за визуальное решение фильма оператора «Поводыря» Сергея Михальчука.

Национальная премьера картины состоится 12 ноября 2014 года. Как отметил Асадчий, прокат запланирован в 150 залах по всей Украине.

«Я думаю, что такого широкого проката не имел еще ни один украинский фильм. Мы выйдем во всех городах - крупных и небольших. Мы планируем большой промо-тур по более чем 20 городам Украины», - отметил продюсер.

Он добавил, что фильм будет сопровождаться специальным переводом для незрячих посетителей кинотеатров.

«Мы будем делать двухнедельные показы для людей в 6 крупных городах Украины», - сказал Асадчий.

Также он сообщил, что «Поводырь» будет представлен в международном конкурсе Варшавского кинофестиваля, который пройдет в столице Польши 10-19 октября 2014 года.

В отношении событий, связанных с обвинениями представителей другой картины-номинанта на «Оскар» «Племя», которая принимала участие в отборе от Украины, Санин отметил, что не считает нужным вступать в процесс выяснения отношений, поскольку сейчас для украинского кино «не время для взаимной борьбы».

В свою очередь Ильенко сообщил, что все три украинских фильма, которые в этом году состязались за выдвижение на премию "Оскар" («Племя» режиссера Мирослава Слабошпицкого, «Поводырь» и «Трубач» режиссера Анатолия Матешко) получили поддержку Госагентства по вопросам кино.

Комментируя ситуацию вокруг решения Оскаровского комитета Украины, Ильенко отметил: «Все три фильма сделаны на чрезвычайно высоком уровне как техническом, так и эстетическом. Все три фильма могут достойно представлять Украину как за рубежом, так и будут, по моему убеждению, иметь успех в национальном прокате. Поскольку все фильмы были сняты при поддержке Госкино, мы к ним относимся одинаково. Мы всех ценим, любим и надеемся на их успех. Но на «Оскар» от государства может быть выдвинут только один проект, и соответственно мы призываем всех участников дискуссии несколько умерить свои эмоции... Призываю всех коллег относиться с уважением друг к другу и друг друга поддерживать», - подчеркнул Ильенко.

Также он отметил, что Госкино не имеет никакого отношения к Оскаровскому комитету и не может влиять на его решения.

«И скажу, что все комментарии по этому поводу не имеют никаких оснований», - заверил Ильенко.

Говоря о фильме «Поводырь», он высказал мнение, «что это событие в истории украинского кино, это фильм-явление, фильм неординарный» и поблагодарил съемочную группу за проект.