КИУ: Досрочные парламентские выборы невозможно провести как минимум в 5 округах Луганской и 10 - Донецкой области

Киев. 16 сентября. УНИАН. В Луганской области внеочередные парламентские выборы практически невозможно провести как минимум в 5 округах, в Донецкой области - в 10 округах.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказала заместитель председателя правления Комитета избирателей Украины, главный директор программ КИУ Наталья Линник, представляя отчет организации по результатам долгосрочного наблюдения за период 28 августа - 15 сентября.

«Организация выборов на территории Луганской и Донецкой областей будет одним из наиболее проблемных вопросов избирательного процесса. В Луганской области выборы практически невозможно провести как минимум в 5 округах, в Донецкой области - в 10 округах», - подчеркнула она.

В отчете также отмечается, что закон "О выборах народных депутатов Украины" в целом позволяет провести выборы в соответствии с международными стандартами.

Вместе с тем, как отметила Линник, закон имеет ряд недостатков, в частности, сохраняет смешанную избирательную систему, по которой будут проводиться внеочередные выборы народных депутатов.

Законом также не предусмотрено действенных гарантий безопасности при проведении голосования в регионах проведения АТО.

Кроме того, законом не упрощена процедура голосования для внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей.

«У нас также вызывает беспокойство тот факт, что выборы будет организовывать старый состав ЦИК, что там не произошло ротации. Надеемся, что новый парламент ее проведет. В то же время мы приветствуем, что ЦИК заранее согласовала все нормативно-правовые акты, и это позволяет ей работать более оперативно и слаженно. Мы подчеркиваем, что были должным образом зарегистрированы все общественные организации, которые наблюдают за выборами, а также были сформированы все ОИК», - добавила Линник.

В отчете также отмечается, что в большинстве регионов основные политические партии уже начали агитационную работу среди избирателей. Партийные съезды, на которых выдвигались кандидаты, в целом были проведены открыто, но вместе с тем, как и на предыдущих выборах, содержательная дискуссия по кандидатурам, вынесенным на утверждение съездов, отсутствовала.

«Договоренности о выдвижении кандидатов в основном носили кулуарный характер. Позитивом кампании является то, что основные партии включили в свои избирательные списки значительное количество общественных активистов и журналистов, что будет способствовать обновлению персонального состава парламента», - говорится в отчете КИУ.

Презентуя результаты отчета, Линник также отметила, что случаи косвенного подкупа избирателей, использование нечестных методов политической борьбы, хотя и фиксируются, но пока носят единичный характер.

Вместе с тем агитация основных партий на выборах продолжает носить популистский характер и концентрируется вокруг вопросов, связанных с ситуацией на востоке государства.

Уровень прозрачности финансирования предвыборной агитации на внеочередных выборах народных депутатов Украины останется также невысоким, говорится в отчете КИУ.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в ВР запланированы на 26 октября 2014 года.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал уже 351 кандидата в народные депутаты по общегосударственному многомандатному избирательному округу.

По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 167 кандидатов. При этом 153 кандидата будут баллотироваться путем самовыдвижения, 14 - от партий.

12 сентября председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что ЦИК имеет возможность проводить подготовку к внеочередным парламентским выборам только в 9 из 21 избирательного округа в пределах Донецкой области и в 4 из 11 избирательных округов, образованных в пределах Луганской области.