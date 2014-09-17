Контроль структур Фирташа над титановыми предприятиями привел отрасль в упадок – эксперты

Киев. 17 сентября. УНИАН. Многолетний контроль структур Дмитрия Фирташа над предприятиями титановой отрасли привел ее в упадок из-за отсутствия инвестиций в модернизацию технологий предприятий, что привело к значительному снижению эффективности производства и сокращению доли отечественной продукции на мировых рынках.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил управляющий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей Колпаков, также сообщив, что Украина входит в десятку стран, имеющих наибольшие месторождения ильменита и рутила, а также мощности по их переработке.

По словам Колпакова, с 2008 года наблюдалось резкое сокращение производства в мировой титановой отрасли, при этом после постепенного выхода из кризиса большинство мировых производителей выиграли – они не только вернули свои позиции на мировых рынках, но и увеличили производство в разы.

«При этом Украина оказалась в списке стран, которые как раз проиграли. Производство оставалось неизменным, тем самым доля Украины на мировом рынке сократилась», - сказал эксперт.

По его словам, из-за отсутствия модернизации на Иршанском горно-обогатительном и Вольногорском горно-металлургическом комбинатах около 5% ильменита выбрасывается в отвалы, а на «Крымском Титане» и «Сумыхимпроме» цифра отходов намного больше и составляет 30%.

«Концентрация основной массы титановых активов находится в руках Дмитрия Фирташа, в результате у нас отсутствует эффективная кооперация, снижается присутствие на мировом рынке, вследствие чего наблюдается значительное нанесение вреда украинским интересам», - сказал Колпаков, отметив, что в таких условиях импорт титановых руд и концентратов в Украину за последние несколько лет значительно увеличился.

Он напомнил, что структуры Фирташа препятствуют возвращению государству ранее арендованных Вольногорского и Иршанского комбинатов даже после окончания срока их аренды 5 сентября.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко рассказал, что «Сумыхимпром», предприятие с почти 100-процентной государственной собственностью, при росте доходов наращивало долги и отображало в отчетности убытки. В том числе это происходило после назначения руководителем предприятия Игоря Лазаковича в 2010 году, который ранее работал в «Крымском Титане» Фирташа.

«В итоге в 2012 году по инициативе компании по управлению активами «Промышленные инвестиции» «Сумыхимпром» был объявлен банкротом», - сказал Бутко, добавив, что государство, владеющее почти 100% акций ПАО «Сумыхимпром», в созданном комитете кредиторов вообще не имело представителей.

Он сообщил, что нынешнее руководство Фонда госимущества заинтересовалось причинами банкротства предприятия, направив обращение в Генпрокуратуру и Министерство юстиции на предмет проведения расследования причин объявления «Сумыхимпрома» банкротом.

Кроме того, Бутко выразил сомнения в том, что продажа 50%+1 акция «Крымского Титана» Фирташу была осуществлена по рыночной цене, поскольку это предприятие, по оценкам экспертов, стоило около 1 млрд долл., а контрольный пакет его был продан за 80 млн долл.

«В данном случае сложно говорить о продаже контрольного пакета по рыночной цене», - подчеркнул Бутко.

В то же время он считает, что нет экономической целесообразности в создании на базе Запорожского титано-магниевого комбината общества с ограниченной ответственностью, в котором государство, внеся в уставной фонд целостный имущественный комплекс предприятия, будет владеть 51% доли, а Group DF в обмен на обещание осуществить инвестиции в ЗТМК получит 49% доли. Бутко отметил, что продажа комбината на открытом аукционе может принести в государственный бюджет 600-800 млн долл.

Как сообщал УНИАН, компания «Крымский Титан», входящая в Group DF, отказывается подчиняться решению правительства Украины о возврате в государственную собственность Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, срок аренды которых истек 5 сентября.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год.

Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Запорожский титано-магниевый комбинат – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.